Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередной выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции намечается до конца 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
В августе в журнале "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом, отмечалось, что космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, которые на корабле "Союз МС-17" отправятся в полугодовой полет на МКС в октябре 2020 года, предстоит выполнить два выхода в открытый космос под обозначениями ВКД-47 и ВКД-48.
"ВКД-47 планируется до конца года, ВКД-48 - в первой половине 2021 года", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.
Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года.
Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-47 планировался в октябре 2019 года, но был отложен на 2020 год. В его задачи вошли замена панели системы терморегулирования модуля "Заря" российского сегмента МКС, снятие научного оборудования и установка нового на российских модулях "Звезда" и "Поиск", а также демонтаж находящегося длительное время снаружи станции элемента корабля "Союз", что должно послужить основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.