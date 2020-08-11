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Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
Очередной выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции намечается до конца 2020 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:10
риа наука
сергей кудь-сверчков
россия
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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сергей кудь-сверчков, россия, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), роскосмос

Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС

03:10 11.08.2020
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© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередной выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции намечается до конца 2020 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
В августе в журнале "Русский космос", выпускаемом Роскосмосом, отмечалось, что космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, которые на корабле "Союз МС-17" отправятся в полугодовой полет на МКС в октябре 2020 года, предстоит выполнить два выхода в открытый космос под обозначениями ВКД-47 и ВКД-48.
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"ВКД-47 планируется до конца года, ВКД-48 - в первой половине 2021 года", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.
Предыдущий российский выход состоялся в мае 2019 года.
Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-47 планировался в октябре 2019 года, но был отложен на 2020 год. В его задачи вошли замена панели системы терморегулирования модуля "Заря" российского сегмента МКС, снятие научного оборудования и установка нового на российских модулях "Звезда" и "Поиск", а также демонтаж находящегося длительное время снаружи станции элемента корабля "Союз", что должно послужить основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковРоссияСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
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