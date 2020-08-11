Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС

Ранее сообщалось, что выход под обозначением ВКД-47 планировался в октябре 2019 года, но был отложен на 2020 год. В его задачи вошли замена панели системы терморегулирования модуля "Заря" российского сегмента МКС, снятие научного оборудования и установка нового на российских модулях "Звезда" и "Поиск", а также демонтаж находящегося длительное время снаружи станции элемента корабля "Союз", что должно послужить основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.