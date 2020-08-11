https://ria.ru/20200811/1575616909.html
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:06
2020-08-11T03:06
удаленная работа
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
работа
общество
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удаленная работа, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), работа, общество
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда
.
"Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", - ответили в министерстве на вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.
В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.
Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.
"Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений", - добавили в министерстве.