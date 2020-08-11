В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда

"Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", - ответили в министерстве на вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.

В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.

Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.