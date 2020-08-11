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В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:06
удаленная работа
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
работа
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
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удаленная работа, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), работа, общество

В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку

03:06 11.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Удаленный режим работы. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
"Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности", - ответили в министерстве на вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.
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В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.
Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.
"Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений", - добавили в министерстве.
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