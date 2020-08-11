Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Испытания созданного в России беспилотника BRAERON, который способен летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, засняли на видео.

Ранее руководитель проекта BRAERON (создатель дрона) Дмитрий Арсентьев сообщил РИА Новости, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.