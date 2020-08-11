https://ria.ru/20200811/1575616811.html
Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Испытания созданного в России беспилотника BRAERON, который способен летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, засняли на видео. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:02
2020-08-11T04:31
россия
бпла
технологии
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Видео испытаний новейшего дрона-дальнобойщика
Впервые опубликовано видео испытаний новейшего дрона-дальнобойщика. Вот видео к ней. Предоставлено разработчиком дрона, фирмой Braeron.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, бпла, технологии
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Испытания созданного в России беспилотника BRAERON, который способен летать на 300 километров с полезной нагрузкой более 200 килограммов, засняли на видео.
Соответствующий видеоролик имеется в распоряжении РИА Новости и публикуется впервые.
Ранее руководитель проекта BRAERON (создатель дрона) Дмитрий Арсентьев сообщил РИА Новости, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть.
По его словам, дрон может преодолевать расстояние до 300 километров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет до 300 килограммов. Размер дрона BRAERON — 5 на 3 метра, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95
. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка 10 на 10 метров.