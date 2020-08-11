МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным на 2.47 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 001 019. Умерли, по информации университета, 733 103 человека с COVID-19. Выздоровели за все время 12 200 847 человек.