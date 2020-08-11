https://ria.ru/20200811/1575616765.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:57
2020-08-11T04:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, в мире