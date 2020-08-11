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Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов
Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:34
распространение нового коронавируса
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, в мире

Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов

02:57 11.08.2020 (обновлено: 04:34 11.08.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрачи
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© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число случаев коронавируса в мире превысило 20 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным на 2.47 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 20 001 019. Умерли, по информации университета, 733 103 человека с COVID-19. Выздоровели за все время 12 200 847 человек.
Лидерство по случаям заражения удерживают США, где их уже более пяти миллионов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19В мире
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