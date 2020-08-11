В Минске завершились беспорядки

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Беспорядки в Беспорядки в Минске в целом завершились, передает корреспондент РИА Новости.

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфы" удалось рассеять протестующих в районе метро "Спортивная" за северо-западе белорусской столицы и универмага "Рига" на востоке.

Сейчас милиция рассеивает последние группы активистов, в разных концах Минска звучат взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений выезжают автозаки с задержанными.

Центр города по-прежнему перекрыт, на перекрестках стоят экипажи ГАИ. Около стелы "Минск — город-герой", где вчера были основные беспорядки, сосредоточено большое количество спецтехники.

Накануне вечером в районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. По данным МВД, на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков. Однако неустановленный предмет взорвался в руке мужчины и причинил травмы, несовместимые с жизнью.

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.