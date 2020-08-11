https://ria.ru/20200811/1575616708.html
В Минске завершились беспорядки
Беспорядки в Минске в целом завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:50
2020-08-11T03:04
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615932_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_5e569c42bf123788936335b443eb754c.jpg
https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Лысый Кучерявый
Вот если бы беркуты в свое время активно разогнали сброд в кастрюлях, глядишь, и Украина бы не превратилась в нацистское и нищее гуляй-поле.
39
invisible.man.12
Милиция и Альфа, бейте гадов не жалейте, если они победят - вас поставят на колени ( было уже)
34
13
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минск. Военные под крики "Позор!" бегут по улице Куйбышева
Минск. Улица Куйбышева. Военные бежали в сторону Комаровки, назад к ТЦ "Рига" пробирались через дворы. Народ кричал бойцам из окон: "Позор!"
2020-08-11T02:50
true
PT0M24S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615932_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_5e569c42bf123788936335b443eb754c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615932_44:0:524:360_1400x0_80_0_0_5426110d12468d395681c7bdb99036e9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575615932_104:0:464:360_1400x0_80_0_0_84a331fe508ab916ded4add0b4b92405.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг — РИА Новости.
Беспорядки в Минске
в целом завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфы" удалось рассеять протестующих в районе метро "Спортивная" за северо-западе белорусской столицы и универмага "Рига" на востоке.
Сейчас милиция рассеивает последние группы активистов, в разных концах Минска звучат взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений выезжают автозаки с задержанными.
Центр города по-прежнему перекрыт, на перекрестках стоят экипажи ГАИ. Около стелы "Минск — город-герой", где вчера были основные беспорядки, сосредоточено большое количество спецтехники.
Накануне вечером в районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. По данным МВД, на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков. Однако неустановленный предмет взорвался в руке мужчины и причинил травмы, несовместимые с жизнью.
Ситуация в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии
состоялись выборы президента. По уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко
набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>