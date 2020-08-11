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Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:30
экономика
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика

Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим

02:30 11.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
"С такой инициативой совсем недавно Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития. Инициатива может найти поддержку в правительственных структурах. Отмена НДФЛ с продажи недвижимости, срок владения которой меньше трех (пяти) лет, могла бы стать отличным подспорьем для граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия", — добавляет Уткин.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
14 июля, 15:01
Эсеры предлагают сделать вычет по НДФЛ для страхователей жилья
По его мнению, многие молодые семьи рады бы это сделать, но необходимость платить НДФЛ их останавливает, поэтому такие покупатели будут ждать пока не выйдет срок, а это может быть через год, через два, или даже через четыре года.
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Экономика
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