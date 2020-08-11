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Президентские выборы в США - 2020
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Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы
Президент США Дональд Трамп заявляет, что в выборы вмешиваются демократы. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:25
президентские выборы в сша - 2020
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китай
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, дональд трамп, китай, иран, сша, в мире

Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

02:25 11.08.2020
811
© Samuel CorumИзбиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
© Samuel Corum
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что в выборы вмешиваются демократы.
На пресс-конференции Трампа спросили про "российское вмешательство" в американские выборы, которое Москва отрицает.

"Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте", - сказал Трамп.

Он также выразил недоумение, почему журналисты, говоря о "российском вмешательстве", забывают других подозреваемых американских спецслужб — КНР и Иран.
"Попытки организовать голосование по почте — это катастрофа", - сказал Трамп в другой части своей пресс-конференции.
"Фальсифицированные выборы нам не нужны... Это очень подвержено, легко может подвергнуться атакам со стороны иностранных держав, демократов и, если быть честными, и республиканцев", - добавил он.
Ряд штатов США уже узаконили голосование по почте, в других оно готовится в связи с эпидемией коронавируса. Выборы пройдут 3 ноября.
Камала Харрис
1 августа, 08:00
"Вашингтонское болото" выставит против Трампа своего Путина
16250015
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Президентские выборы в США - 2020РоссияДональд ТрампКитайИранСШАВ мире
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