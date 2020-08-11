Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США

© Samuel Corum Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США

На пресс-конференции Трампа спросили про "российское вмешательство" в американские выборы, которое Москва отрицает.

"Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте", - сказал Трамп.

Иран. Он также выразил недоумение, почему журналисты, говоря о "российском вмешательстве", забывают других подозреваемых американских спецслужб — КНР

"Попытки организовать голосование по почте — это катастрофа", - сказал Трамп в другой части своей пресс-конференции.

"Фальсифицированные выборы нам не нужны... Это очень подвержено, легко может подвергнуться атакам со стороны иностранных держав, демократов и, если быть честными, и республиканцев", - добавил он.