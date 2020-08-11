Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что в выборы вмешиваются демократы.
На пресс-конференции Трампа спросили про "российское вмешательство" в американские выборы, которое Москва отрицает.
"Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте", - сказал Трамп.
"Попытки организовать голосование по почте — это катастрофа", - сказал Трамп в другой части своей пресс-конференции.
"Фальсифицированные выборы нам не нужны... Это очень подвержено, легко может подвергнуться атакам со стороны иностранных держав, демократов и, если быть честными, и республиканцев", - добавил он.
Ряд штатов США уже узаконили голосование по почте, в других оно готовится в связи с эпидемией коронавируса. Выборы пройдут 3 ноября.
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