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"Уже ответили". Трамп отреагировал на китайские санкции против США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты уже ответили на санкции КНР. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:26
дональд трамп
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
дональд трамп, гонконг, китай, сша, в мире

"Уже ответили". Трамп отреагировал на китайские санкции против США

01:54 11.08.2020 (обновлено: 02:26 11.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты уже ответили на санкции КНР.
"Мы уже ответили", - сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции.
Китай ранее сообщил, что решил ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу, среди попавших под санкции - сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео пообещал ответить на санкции.
"Можете быть уверены, что США оценят их, ответят на них и помогут Коммунистической партии понять, что против Америки и американцев нельзя предпринять действий без того, чтобы президент Трамп на них ответил", - сказал Помпео в интервью Newsmax.
Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. В список попали глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Гонконга Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин и другие.
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