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Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:23
россия
g7
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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Еще никогда полковник госбезопасности Трамп не был так близок к провалу :)
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, g7, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

01:41 11.08.2020 (обновлено: 02:23 11.08.2020)
5617
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
"Мы пригласили ряд лидеров на встречу. Я непременно пригласил бы его (Путина) на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения", — сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге. 7 июля 2017
29 июля, 08:00
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"Но думаю, нам стоит провести встречу после выборов, думаю атмосфера будет лучше после выборов", — добавил президент.
Ранее президент Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
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РоссияG7Дональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
Еще никогда полковник госбезопасности Трамп не был так близок к провалу :)
11 августа, 01:43
Алексей Шипарёв
9280005
китай валить
11 августа, 02:02
НЕНиколай Ефимов
1320003
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