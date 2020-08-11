https://ria.ru/20200811/1575616241.html
Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:41
2020-08-11T02:23
россия
g7
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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https://ria.ru/20200729/1575033547.html
Алексей Шипарёв
Еще никогда полковник госбезопасности Трамп не был так близок к провалу :)
42
Николай Ефимов
китай валить
18
14
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, g7, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире