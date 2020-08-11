Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

"Мы пригласили ряд лидеров на встречу. Я непременно пригласил бы его (Путина) на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения", — сказал Трамп журналистам.