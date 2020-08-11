https://ria.ru/20200811/1575616169.html
В район метро "Спортивная" в Минске прибыла колонна автозаков
Колонна автозаков прибыла в район метро "Спортивная" в Минске, где идут столкновения протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:34
2020-08-11T01:43
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Минск. Военные под крики "Позор!" бегут по улице Куйбышева
Минск. Улица Куйбышева. Военные бежали в сторону Комаровки, назад к ТЦ "Рига" пробирались через дворы. Народ кричал бойцам из окон: "Позор!"
2020-08-11T01:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире