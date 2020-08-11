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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575616169.html
В район метро "Спортивная" в Минске прибыла колонна автозаков
Колонна автозаков прибыла в район метро "Спортивная" в Минске, где идут столкновения протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
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протесты в белоруссии
минск
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2020-08-11T01:34
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минск, белоруссия, в мире

В район метро "Спортивная" в Минске прибыла колонна автозаков

01:34 11.08.2020 (обновлено: 01:43 11.08.2020)
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МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Колонна автозаков прибыла в район метро "Спортивная" в Минске, где идут столкновения протестующих с силовиками, передает корреспондент РИА Новости.
В колонне 10 машин. У метро продолжается противостояние протестующих и милиции, внутренних войск и подразделения "Альфа". Силовики применяют светошумовые гранаты и резиновые пули, пытаясь оттеснить протестующих по улице Притыцкого от центра города.
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О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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