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МИА "Россия сегодня" передало посольству данные фотокора в Минске
Представительство МИА "Россия сегодня" в Минске передало в российское посольство информацию о фотокорреспонденте Илье Питалеве, который в понедельник вечером... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:14
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миа "россия сегодня", минск, белоруссия, общество

МИА "Россия сегодня" передало посольству данные фотокора в Минске

01:29 11.08.2020 (обновлено: 03:14 11.08.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакФотокор МИА "Россия сегодня" Илья Питалев
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
© РИА Новости / Мария Табак
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Представительство МИА "Россия сегодня" в Минске передало в российское посольство информацию о фотокорреспонденте Илье Питалеве, который в понедельник вечером перестал выходить на связь.
Предполагается, что в случае задержания Питалева информация о нем в соответствующих списках не появится раньше утра вторника.
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Фотокорреспондент перестал выходить на связь около шести вечера в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск — город-герой", где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось.
В Больницу скорой медицинской помощи, куда привозят пострадавших в ходе массовых акций в белорусской столице, Питалев не поступал, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.
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Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу", в Белоруссии не имеют права".
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
1701405
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