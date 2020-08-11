В Москве открывается форум "Здоровье нации — основа процветания России"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Форум "Здоровье нации — основа процветания России", который изначально планировалось провести в середине июля, начинает во вторник свою работу в Форум "Здоровье нации — основа процветания России", который изначально планировалось провести в середине июля, начинает во вторник свою работу в Москве , сообщила пресс-служба "Лиги здоровья нации", которая является организатором мероприятия.

Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" должен был состояться 14-16 июля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.

"С 11 по 13 августа 2020 года в Москве в выставочном комплексе "Гостиный двор" (ул. Ильинка, д.4) состоится Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Форум станет первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в Москве", — говорится в сообщении.

Центральной темой форума в этом году станет охрана и укрепление здоровья населения России в условиях новых вызовов, уточнили в пресс-службе.

На полях форума планируется подвести первые итоги проделанной работы по борьбе с распространением коронавируса, сформулировать приоритеты на предстоящий период, подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов с учетом новых вызовов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, планируется обсудить ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, фармпрепараты, медтехнику, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, а также меры профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.

Особое внимание в рамках форума будет уделено вакцинации и формированию здорового образа жизни, добавили в пресс-службе.

РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.