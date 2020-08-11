Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575615998.html
В Москве открывается форум "Здоровье нации — основа процветания России"
Форум "Здоровье нации — основа процветания России", который изначально планировалось провести в середине июля, начинает во вторник свою работу в Москве,... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:26
здоровье
москва
медицина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574781683_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_9537be3695b9bc8844af17fb1218761b.jpg
https://ria.ru/20200811/1575614854.html
https://ria.ru/20200810/1575588993.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574781683_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_9537be3695b9bc8844af17fb1218761b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574781683_91:0:1500:1057_1400x0_80_0_0_9531b73200242eb0733b848b8b3a50e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574781683_503:0:1500:997_1400x0_80_0_0_f40ec401f99a09552b88dda012dab1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, москва, медицина, общество

В Москве открывается форум "Здоровье нации — основа процветания России"

01:26 11.08.2020
115
© РИА Новости / Владимир АстапковичФорум "Здоровье нации – основа процветания России"
Форум Здоровье нации – основа процветания России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Форум "Здоровье нации – основа процветания России". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Форум "Здоровье нации — основа процветания России", который изначально планировалось провести в середине июля, начинает во вторник свою работу в Москве, сообщила пресс-служба "Лиги здоровья нации", которая является организатором мероприятия.
Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" должен был состояться 14-16 июля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.
Медицинские работники
00:07Распространение нового коронавируса
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 19,7 миллиона
"С 11 по 13 августа 2020 года в Москве в выставочном комплексе "Гостиный двор" (ул. Ильинка, д.4) состоится Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России". Форум станет первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в Москве", — говорится в сообщении.
Центральной темой форума в этом году станет охрана и укрепление здоровья населения России в условиях новых вызовов, уточнили в пресс-службе.
На полях форума планируется подвести первые итоги проделанной работы по борьбе с распространением коронавируса, сформулировать приоритеты на предстоящий период, подготовить предложения по корректировке программ национальных проектов с учетом новых вызовов, отметили в пресс-службе.
Кроме того, планируется обсудить ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, фармпрепараты, медтехнику, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, а также меры профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Вчера, 13:59Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал, сколько в Москве бессимптомных больных COVID-19
Особое внимание в рамках форума будет уделено вакцинации и формированию здорового образа жизни, добавили в пресс-службе.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
820000
Обсудить 0
ЗдоровьеМоскваМедицинаОбщество
Рекомендуем
Протесты в Минске. 10.08.2020
Комитет защиты журналистов призвал Минск не мешать работе прессы в стране
Минск. Военные под крики Позор! бегут по улице Куйбышева
В район метро "Спортивная" в Минске прибыла колонна автозаков
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
МИА "Россия сегодня" передало посольству данные фотокора в Минске
Американские военные
СМИ раскрыло детали взрыва на границе Кувейта с Ираком
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы
Президент США Дональд Трамп
Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом
Протесты в Минске
К метро "Спортивная" в Минске прибывают протестующие в защитной амуниции
Выход в открытый космос
Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
"Уже ответили". Трамп отреагировал на китайские санкции против США
Двуглавая гадюка найдена в Махараштре
В Индии обнаружили редкую двуглавую ядовитую гадюку
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
Президент Дональд Трамп
Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7
Школьные рюкзаки
Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
Удаленный режим работы
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Лента новостейМолния