СМИ раскрыло детали взрыва на границе Кувейта с Ираком

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что взрыв был устроен в расположении американских войск на кувейтско-иракской границе.

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"Одна из вооруженных группировок привела в действие взрывное устройство рядом с перевозившим военную технику для армии США конвоем вблизи границы с Кувейтом", - заявил источник газеты.