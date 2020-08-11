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СМИ раскрыло детали взрыва на границе Кувейта с Ираком
Взрыв на границе между Кувейтом и Ираком произошел возле конвоя с военной техникой для армии США, сообщила в понедельник вечером кувейтская газета "Ар-Райи" в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:12
кувейт
ирак
сша
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кувейт, ирак, сша, в мире

СМИ раскрыло детали взрыва на границе Кувейта с Ираком

01:12 11.08.2020
628
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense ImageryАмериканские военные
Американские военные
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense Imagery
Американские военные. Архивное фото
ДОХА, 11 авг - РИА Новости. Взрыв на границе между Кувейтом и Ираком произошел возле конвоя с военной техникой для армии США, сообщила в понедельник вечером кувейтская газета "Ар-Райи" в социальной сети Twitter, сославшись на иракский источник в сфере безопасности.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что взрыв был устроен в расположении американских войск на кувейтско-иракской границе.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
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"Одна из вооруженных группировок привела в действие взрывное устройство рядом с перевозившим военную технику для армии США конвоем вблизи границы с Кувейтом", - заявил источник газеты.
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КувейтИракСШАВ мире
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