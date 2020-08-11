https://ria.ru/20200811/1575615724.html
СМИ раскрыло детали взрыва на границе Кувейта с Ираком
Взрыв на границе между Кувейтом и Ираком произошел возле конвоя с военной техникой для армии США, сообщила в понедельник вечером кувейтская газета "Ар-Райи" в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:12
2020-08-11T01:12
кувейт
ирак
сша
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575399121.html
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кувейт
ирак
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кувейт, ирак, сша, в мире