https://ria.ru/20200811/1575615683.html
Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом
Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:08
2020-08-11T02:00
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владимир путин
дональд трамп
сша
стрельба
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, владимир путин, дональд трамп, сша, стрельба, в мире
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости.
Президента США Дональда Трампа
внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома.
"Была стрельба, около Белого дома, но за забором", — сказал Трамп
.
Трамп отметил, что всех деталей сейчас не знает, но, по его сведениям, стрелявший был один, сотрудники секретной службы ранили его, сейчас его везут в больницу.
"Похоже, что этот человек был ранен сотрудниками секретной службы. Посмотрим, что будет дальше", — отметил он.
"Я был удивлен, это очень необычно. Никто из сотрудников секретной службы не пострадал", — добавил президент.
Позже Секретная служба США подтвердила, что ее офицер действительно открывал огонь возле Белого дома. Ведомство уточнило, что инцидент произошел на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.
Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские патрули перекрыли движение по 17-й улице за несколько кварталов от Белого дома, движению пешеходов никто не мешает.