Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Президента Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома.

"Была стрельба, около Белого дома, но за забором", — сказал Трамп

BREAKING: Donald Trump has been escorted out of a press briefing by a Secret Service agent after a shooting outside the White House.



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Трамп отметил, что всех деталей сейчас не знает, но, по его сведениям, стрелявший был один, сотрудники секретной службы ранили его, сейчас его везут в больницу.

"Похоже, что этот человек был ранен сотрудниками секретной службы. Посмотрим, что будет дальше", — отметил он.

"Я был удивлен, это очень необычно. Никто из сотрудников секретной службы не пострадал", — добавил президент.

Позже Секретная служба США подтвердила, что ее офицер действительно открывал огонь возле Белого дома. Ведомство уточнило, что инцидент произошел на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.