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Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом
Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:00
g7
владимир путин
дональд трамп
сша
стрельба
в мире
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
g7, владимир путин, дональд трамп, сша, стрельба, в мире

Трамп покинул пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом

01:08 11.08.2020 (обновлено: 02:00 11.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа внезапно увела с пресс-конференции охрана. Через несколько минут вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома.
"Была стрельба, около Белого дома, но за забором", — сказал Трамп.
Трамп отметил, что всех деталей сейчас не знает, но, по его сведениям, стрелявший был один, сотрудники секретной службы ранили его, сейчас его везут в больницу.
"Похоже, что этот человек был ранен сотрудниками секретной службы. Посмотрим, что будет дальше", — отметил он.
"Я был удивлен, это очень необычно. Никто из сотрудников секретной службы не пострадал", — добавил президент.
Позже Секретная служба США подтвердила, что ее офицер действительно открывал огонь возле Белого дома. Ведомство уточнило, что инцидент произошел на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню.
Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские патрули перекрыли движение по 17-й улице за несколько кварталов от Белого дома, движению пешеходов никто не мешает.
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G7Владимир ПутинДональд ТрампСШАстрельбаВ мире
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