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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575615569.html
Центр города Гродно перекрыли
Центр белорусского города Гродно опустел, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Ну.....если Батя какой-то колхозник,то тогда естественно Вы какой-то пшик!😀(если сравнивать.)
40
Сдались какому то колхознику😀
38
7
гродно
белоруссия
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613256_0:0:3115:1753_1400x0_80_0_0_a9b2c6a2c047a185300cf7f7aa8548ae.jpg
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613256_499:0:2546:2047_1400x0_80_0_0_dcf2a8a2b8097378afde36d684d3107d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

Центр города Гродно перекрыли

01:00 11.08.2020 (обновлено: 03:43 11.08.2020)
13143
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСиловики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Центр белорусского города Гродно опустел, сообщает Sputnik Беларусь.
"В Гродно весь центр, площади Ленина и Советская стерильные. Людей нет", — передает корреспондент Sputnik.
Все кафе, в том числе круглосуточные, закрыты. Въезд в центр запрещен.
Накануне вечером на центральной улице Гродно правоохранители провели массовые задержания.
"По всей Советской площади бегают группы силовиков, ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки, — сообщало агентство, уточняя, что силовики хватали "всех подряд".
Акции протеста идут в Белоруссии второй день после президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Вечером в понедельник в крупных городах страны начались массовые задержания протестующих.
В Минске в ночь на вторник также продолжались столкновения сторонников оппозиции с силовиками. Накануне вечером, в ходе строительства баррикад, погиб один из участников беспорядков. Около трех часов ночи беспорядки прекратились.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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1976795440
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну.....если Батя какой-то колхозник,то тогда естественно Вы какой-то пшик!😀(если сравнивать.)
11 августа, 01:55
Стенька Разин
3430003
Сдались какому то колхознику😀
11 августа, 01:08
AIAlexander Ivanov
2210033
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