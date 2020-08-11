Центр города Гродно перекрыли

Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Центр белорусского города Центр белорусского города Гродно опустел, сообщает Sputnik Беларусь

"В Гродно весь центр, площади Ленина и Советская стерильные. Людей нет", — передает корреспондент Sputnik.

Все кафе, в том числе круглосуточные, закрыты. Въезд в центр запрещен.

Накануне вечером на центральной улице Гродно правоохранители провели массовые задержания.

"По всей Советской площади бегают группы силовиков, ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки, — сообщало агентство, уточняя, что силовики хватали "всех подряд".

Акции протеста идут в Белоруссии второй день после президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко . Вечером в понедельник в крупных городах страны начались массовые задержания протестующих.

В Минске в ночь на вторник также продолжались столкновения сторонников оппозиции с силовиками. Накануне вечером, в ходе строительства баррикад, погиб один из участников беспорядков. Около трех часов ночи беспорядки прекратились.