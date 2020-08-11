https://ria.ru/20200811/1575615569.html
Центр города Гродно перекрыли
Центр белорусского города Гродно опустел, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:00
2020-08-11T03:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Стенька Разин
Ну.....если Батя какой-то колхозник,то тогда естественно Вы какой-то пшик!😀(если сравнивать.)
40
Alexander Ivanov
Сдались какому то колхознику😀
38
7
гродно
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613256_0:0:3115:1753_1400x0_80_0_0_a9b2c6a2c047a185300cf7f7aa8548ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире
МИНСК, 11 авг — РИА Новости.
Центр белорусского города Гродно
опустел, сообщает Sputnik Беларусь
.
"В Гродно весь центр, площади Ленина и Советская стерильные. Людей нет", — передает корреспондент Sputnik.
Все кафе, в том числе круглосуточные, закрыты. Въезд в центр запрещен.
Накануне вечером на центральной улице Гродно правоохранители провели массовые задержания.
"По всей Советской площади бегают группы силовиков, ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки, — сообщало агентство, уточняя, что силовики хватали "всех подряд".
Акции протеста идут в Белоруссии второй день после президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко
. Вечером в понедельник в крупных городах страны начались массовые задержания протестующих.
В Минске в ночь на вторник также продолжались столкновения сторонников оппозиции с силовиками. Накануне вечером, в ходе строительства баррикад, погиб один из участников беспорядков. Около трех часов ночи беспорядки прекратились.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>