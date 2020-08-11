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Охрана без объяснения причин увела Трампа с пресс-конференции
Охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции, не объяснив причин, трансляцию вел сайт Белого дома. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:14
сша
дональд трамп
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сша, дональд трамп, в мире

Охрана без объяснения причин увела Трампа с пресс-конференции

00:54 11.08.2020 (обновлено: 01:14 11.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Охрана увела президента США Дональда Трампа с пресс-конференции, не объяснив причин, трансляцию вел сайт Белого дома.
Трамп делал заявление в начале пресс-конференции, когда его отвлек охранник, что-то шепнувший ему на ухо. После этого президент в сопровождении охраны покинул помещение.
Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.
Журналисты пресс-пула Трампа сообщили, что за дверями зала для брифингов они видели полицейских.
Трампа, как и другие высшие должностные лица, охраняет Секретная служба США. Ситуации, когда выступление президента прерывает охрана, очень редки, но не являются беспрецедентными.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Бедминстере
9 августа, 18:40
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
6218113
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