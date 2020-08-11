Охрана без объяснения причин увела Трампа с пресс-конференции

Журналисты пресс-пула Трампа сообщили, что за дверями зала для брифингов они видели полицейских.

Трампа, как и другие высшие должностные лица, охраняет Секретная служба США. Ситуации, когда выступление президента прерывает охрана, очень редки, но не являются беспрецедентными.