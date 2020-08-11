https://ria.ru/20200811/1575615178.html
Американский сенатор пригрозил ввести санкции против Лукашенко
Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес предложил пересчитать голоса или провести новые выборы в Белоруссии. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:32
2020-08-11T00:38
протесты в белоруссии
роберт менендес
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
https://ria.ru/20200811/1575615082.html
Max Giz
Представьте, белорусский чиновник требует пересчёта выборов в США...
85
leodan63
НУ... что Лукашенко, помогла тебе Америка? А где теперь, назло Путину, будешь нефть покупать? У арабов или норвегов?
85
33
минск
белоруссия
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт менендес, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости.
Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес
предложил пересчитать голоса или провести новые выборы в Белоруссии
.
"Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", — говорится в письменном заявлении Менендеса.
"Если это насилие и нападение на демократию продолжится, я ожидаю, что США и Европа быстро восстановят санкции против (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и его помощников", — добавил Менендес.
Он назвал выборы "фальсификацией и трагедией" и отдельно отметил как неприемлемый арест американского гражданина Виталия Шклярова, который предположительно работал политтехнологом в Белоруссии.
Ситуация в Белоруссии
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко
набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе его главной соперницы Светланы Тихановской
заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска
сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Несколько человек пострадали.
Акции протеста продолжились в ночь с понедельника на вторник. МВД сообщило об одном погибшем в центре Минска.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>