Американский сенатор пригрозил ввести санкции против Лукашенко

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес предложил пересчитать голоса или провести новые выборы в Белоруссии

"Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", — говорится в письменном заявлении Менендеса.

"Если это насилие и нападение на демократию продолжится, я ожидаю, что США и Европа быстро восстановят санкции против (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и его помощников", — добавил Менендес.

Он назвал выборы "фальсификацией и трагедией" и отдельно отметил как неприемлемый арест американского гражданина Виталия Шклярова, который предположительно работал политтехнологом в Белоруссии.

Ситуация в Белоруссии

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе его главной соперницы Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Несколько человек пострадали.

Акции протеста продолжились в ночь с понедельника на вторник. МВД сообщило об одном погибшем в центре Минска.