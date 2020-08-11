https://ria.ru/20200811/1575614991.html
СМИ: на базе США на границе между Кувейтом и Ираком прогремел взрыв
Неизвестные вооруженные люди взорвали бомбу в месте расположения американских войск на кувейтско-иракской границе, сообщил в понедельник вечером телеканал... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:14
2020-08-11T01:03
кувейт
ирак
сша
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575399121.html
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кувейт
ирак
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кувейт, ирак, сша, в мире