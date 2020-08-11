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СМИ: на базе США на границе между Кувейтом и Ираком прогремел взрыв
Неизвестные вооруженные люди взорвали бомбу в месте расположения американских войск на кувейтско-иракской границе, сообщил в понедельник вечером телеканал... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T01:03
кувейт
ирак
сша
в мире
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кувейт
ирак
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кувейт, ирак, сша, в мире

СМИ: на базе США на границе между Кувейтом и Ираком прогремел взрыв

00:14 11.08.2020 (обновлено: 01:03 11.08.2020)
944
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные
Американские военные
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные. Архивное фото
ДОХА, 11 авг - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди взорвали бомбу в месте расположения американских войск на кувейтско-иракской границе, сообщил в понедельник вечером телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иракский источник безопасности.
По информации канала, неизвестные лица из вооруженной группировки смогли проникнуть на территорию расположения американских войск на границе Кувейта с Ираком и взорвать там взрывное устройство.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
9 августа, 08:00
"Это началось недавно": почему солдаты армии США убивают друг друга
Данных о пострадавших телеканал не привел.
7110001
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