Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве люди начали расходиться

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Люди, собравшиеся в понедельник у посольства Белоруссии в Москве, стали расходиться по домам, передает корреспондент РИА Новости.

Все время возле собравшихся дежурила полиция, которая следила за общественным порядком и просила собравшихся не мешать пешеходам. Обстановка напротив посольства была спокойная.