Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве люди начали расходиться

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Люди, собравшиеся в понедельник у посольства Белоруссии в Москве, стали расходиться по домам, передает корреспондент РИА Новости.
Все время возле собравшихся дежурила полиция, которая следила за общественным порядком и просила собравшихся не мешать пешеходам. Обстановка напротив посольства была спокойная.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. По итогам первого дня были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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