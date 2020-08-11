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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575614938.html
Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве люди начали расходиться
Люди, собравшиеся в понедельник у посольства Белоруссии в Москве, стали расходиться по домам, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T00:12
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
происшествия
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россия
москва
минск
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575550958_0:127:2480:1522_1400x0_80_0_0_82b4bb23620e9e34b7a23bdc4a72fce1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия, происшествия

Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве люди начали расходиться

00:12 11.08.2020
924
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Люди, собравшиеся в понедельник у посольства Белоруссии в Москве, стали расходиться по домам, передает корреспондент РИА Новости.
Все время возле собравшихся дежурила полиция, которая следила за общественным порядком и просила собравшихся не мешать пешеходам. Обстановка напротив посольства была спокойная.
Протесты в Минске. 10.08.2020
Вчера, 23:47Протесты в Белоруссии
МВД сообщило о погибшем во время протестов в Минске
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. По итогам первого дня были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияПроисшествия
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