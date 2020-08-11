Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200811/1575606602.html
В РПЦ заверили, что не указывают людям, за кого голосовать
Русская православная церковь не указывает людям, за кого голосовать, хотя они склонны учитывать религиозную принадлежность кандидата, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:36
владимир ресин
религия и мировоззрение
религия
храмы
вахтанг кипшидзе
новости - религия и мировоззрение
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585835_0:108:3088:1845_1400x0_80_0_0_7be883f4b4f0eb5de84ec454dc381827.jpg
https://ria.ru/20200525/1571981204.html
https://ria.ru/20200811/1575624905.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585835_0:108:3088:1845_1400x0_80_0_0_7be883f4b4f0eb5de84ec454dc381827.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585835_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_f2b0246ffd34452e3403c4fc7b14fed7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575585835_465:0:2513:2048_1400x0_80_0_0_4eb09a41aeadf177482dd8c1346b17a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ресин, религия, храмы, вахтанг кипшидзе, новости - религия и мировоззрение, москва, общество

В РПЦ заверили, что не указывают людям, за кого голосовать

10:00 11.08.2020 (обновлено: 11:36 11.08.2020)
333
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Русская православная церковь не указывает людям, за кого голосовать, хотя они склонны учитывать религиозную принадлежность кандидата, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее настоятель строящегося в Москве храма апостола Андрея Первозванного протоиерей Виктор Шкабурин заявил, что строительство храмов зависит от отношения властей к вере, поэтому, выбирая депутатов, "следует принимать во внимание их отношение к вере и созданию церквей".
Комментируя это заявление, Кипшидзе отметил, что избиратель сам делает выбор, а Церковь не указывает, за кого нужно голосовать.
Депутат Госдумы, советник патриарха Кирилла по вопросам строительства Владимир Ресин.на строительстве храма в Москве
25 мая, 23:18Религия и мировоззрение
Книгу о программе "200 храмов" издали при участи РПЦ
"Церковь не призывает голосовать за конкретных депутатов или представителей органов исполнительной власти. Люди в состоянии сами сделать свой выбор", - сказал Кипшидзе.
Вместе с тем, он отметил, что избиратели "склонны учитывать религиозную принадлежность" кандидата, но это, почеркнул представитель Церкви, не должно становиться средством политической борьбы.
"Считаю, что кандидатам не стоит нарочито скрывать или выставлять напоказ свои религиозные убеждения. Вопрос строительства храмов не должен становиться пунктом предвыборной повестки. Вопросы веры не должны становиться орудием политической борьбы", - отметил собеседник агентства.
В целом же, по его мнению, вне зависимости от взглядов и партийной принадлежности кандидаты на выборные должности в России должны "учитывать и реализовывать потребности верующих, в том числе потребности православных христиан в храмовых зданиях".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Вчера, 10:52Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах
730026
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеВладимир РесинРелигияХрамыВахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
Рекомендуем
Археологические раскопки
На раскопках в Турции обнаружили уникальную восьмиугольную церковь
Писатель Евгений Водолазкин на церемонии вручения ежегодной общероссийской литературной премии Ясная поляна
Новая книга Водолазкина "Сестра четырех" о пандемии выйдет осенью
Работа УМВД России
Москвич устроил в своей квартире оружейный цех
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах
Сергей Ряховский
Протестанты России призвали религиозное сообщество вместе помочь Бейруту
Иван Охлобыстин
Охлобыстин надеется на условный срок для Ефремова
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев приостановил приватизацию имущества Хабаровского края
Подкаст Это надолго: как отучить ребёнка материться?
Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?
икона
Иконы на рыбьих черепах покажут в музее Рублева
Банан и шоколад
Врач назвала продукты, улучшающие настроение
Кадр из фильма Бросок кобры 2
На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев
Демонстрация образца электронного паспорта
Стало известно, сколько россиян хотят оформить электронный паспорт
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Филипп Кусто-младший
Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
01:09Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Лента новостейМолния