В РПЦ заверили, что не указывают людям, за кого голосовать

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Русская православная церковь не указывает людям, за кого голосовать, хотя они склонны учитывать религиозную принадлежность кандидата, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее настоятель строящегося в Москве храма апостола Андрея Первозванного протоиерей Виктор Шкабурин заявил, что строительство храмов зависит от отношения властей к вере, поэтому, выбирая депутатов, "следует принимать во внимание их отношение к вере и созданию церквей".

Комментируя это заявление, Кипшидзе отметил, что избиратель сам делает выбор, а Церковь не указывает, за кого нужно голосовать.

"Церковь не призывает голосовать за конкретных депутатов или представителей органов исполнительной власти. Люди в состоянии сами сделать свой выбор", - сказал Кипшидзе.

Вместе с тем, он отметил, что избиратели "склонны учитывать религиозную принадлежность" кандидата, но это, почеркнул представитель Церкви, не должно становиться средством политической борьбы.

"Считаю, что кандидатам не стоит нарочито скрывать или выставлять напоказ свои религиозные убеждения. Вопрос строительства храмов не должен становиться пунктом предвыборной повестки. Вопросы веры не должны становиться орудием политической борьбы", - отметил собеседник агентства.