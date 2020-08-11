https://ria.ru/20200811/1575601985.html
Видео с открывающей подарок обезьяной рассмешило пользователей Сети
Обезьяна по кличке Джордж получила в подарок термос. В сети стал вирусным ролик, на котором Джордж радуется обновке и читает инструкцию, сообщает NDTV. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:15
2020-08-11T03:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости.
Обезьяна по кличке Джордж получила в подарок термос. В сети стал вирусным ролик, на котором Джордж радуется обновке и читает инструкцию, сообщает
NDTV.
Видеозапись в социальных сетях опубликовал баскетболист Рекс Чемпен, оно уже набрало более двух миллионов просмотров. На кадрах видно, как Джордж получает коробку и взволнованно разворачивает ее. Когда он видит внутри термос, то улыбается и смотрит в камеру. Обезьяна тщательно осматривает подарок, обнюхивает его и открывает крышку, а затем, ко всеобщей радости, начинает читать инструкцию.
Пользователи остались в восторге от любознательной обезьянки. Кто-то отметил, что это видео – лучшее, что он видел за неделю.