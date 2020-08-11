Видео с открывающей подарок обезьяной рассмешило пользователей Сети

Видеозапись в социальных сетях опубликовал баскетболист Рекс Чемпен, оно уже набрало более двух миллионов просмотров. На кадрах видно, как Джордж получает коробку и взволнованно разворачивает ее. Когда он видит внутри термос, то улыбается и смотрит в камеру. Обезьяна тщательно осматривает подарок, обнюхивает его и открывает крышку, а затем, ко всеобщей радости, начинает читать инструкцию.