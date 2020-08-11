Участники "Летней карьерной школы" пройдут стажировку в мэрии Москвы

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Более 200 студентов и выпускников столичных вузов примут участие в образовательном проекте "Летняя карьерная школа", организованном правительством Москвы. Начиная с 10 августа в течение двух недель они смогут познакомиться с лучшими управленцами города, прослушать лекции и принять участие в мастер-классах профессиональных бизнес-тренеров, получить востребованные сегодня знания и развить профессиональные навыки на интенсивных занятиях, создавая собственный проект.

В этом году формат проекта значительно изменился: основные мероприятия и проверка знаний в виде тестов и домашнего задания пройдут в онлайн-формате, а площадкой для общения участников станут социальные сети и мессенджеры.

"Летняя карьерная школа онлайн — это возможность не выходя из дома за короткое время развить профессиональные и личностные навыки, погрузиться в специфику городских проектов, познакомиться с талантливой молодежью и профессионалами городского управления, попасть в закулисье города и в целом взглянуть на Москву другими глазами", — рассказала заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы, руководитель молодежных карьерных проектов Полина Логинова.

Инвестиции, PR и памятники культуры

Занятия затрагивают широкий круг тем — от ключевых направлений инновационного развития столицы и управления городской инфраструктурой до построения успешной карьеры, уточнили в пресс-службе столичной мэрии.

Например, первый заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома на одном из первых вебинаров познакомит слушателей школы с ключевыми проектами инновационного развития города. Она расскажет о Московской неделе предпринимательства, поддержке малого и среднего бизнеса, работе технопарков, в том числе детских, образовательном проекте "Техноград".

Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Эмиль Петросян в свою очередь раскроет составляющие инвестиционной привлекательности столицы, а также расскажет о перспективных инвестпроектах, таких как воздушный общественный транспорт и особая экономическая зона.

О ежедневной работе по сохранению памятников культурно-исторического наследия Москвы расскажет заместитель руководителя департамента культурного наследия Юлия Логинова. Она объяснит, зачем популяризировать памятники истории и культуры, которые окружают горожан, и представит чек-лист обязательных к посещению мест.

Большой блок учебной программы будет посвящен искусству коммуникации, презентации и выстраивания PR-стратегии. Так, телеведущий и обладатель премии "ТЭФИ" Айнур Зиннатуллин проведет вебинар об офлайн- и онлайн-лидерстве в коммуникациях.

По итогам обучения слушателям школы нужно будет создать видеоролик, который станет выпускной работой. В нем юным участникам проекта предстоит представить Москву по-новому, рассмотреть жизнь города с новым фокусом внимания и выразить свою точку зрения. Лучшую работу выберут члены экспертного жюри.

Стажеры, наставники и зарплата

После этого сто лучших участников проекта попадут на оплачиваемую полугодовую стажировку в правительство Москвы. За это время они попробуют свои силы в исполнительных и территориальных органах власти и других городских организациях.

Каждый стажер сможет выбрать одно из шести направлений программы — "Социальный город", "Комфортная городская среда", "Медийный город" и "Правовое пространство", "Городская экономика" и "HR-город". За свою работу они получат зарплату: 23 тысячи рублей — для студентов за 20 часов работы в неделю, 40 тысяч рублей — для выпускников вузов за полный рабочий день.

К стажерам прикрепляются наставники, которые помогают новичкам адаптироваться на рабочем месте, ставят задачи и контролируют качество их выполнения, разбираются в сложных ситуациях и дают рекомендации по итогам участия в проекте.

Перед началом стажировки каждый участник пройдет обучающие тренинги и мастер-классы. Помимо этого, он получит индивидуальный план развития, учитывающий его навыки и компетенции. После окончания программы выпускник проекта получает оценку приобретенных навыков и рекомендации по дальнейшему построению карьеры. Если стажер хорошо себя зарекомендовал, он может получить предложение о работе в департаменте, где проходила его стажировка.