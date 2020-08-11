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"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
Нападения на военные базы и патрули, ракетные обстрелы и подрывы фугасов на пути следования колонн — военнослужащим армии США становится неуютно в Сирии. Причем РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:05
россия
александр перенджиев
война в сирии
эль-хасаке
министерство обороны сша
башар асад
сирия
сша
безопасность
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Правильно народ поступает чем больше будет мертвых амэриканцев тем быстрее уберутся эти аккупанты с Сирии тем быстрее наступит мир в этой стране так должны поступать и в Ираке чтобы земля горела под ногами амэриканских аккупантов
228
Валите американцы домой. Ваше "величие", рушится на глазах изумлённой публики)))).
214
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россия
эль-хасаке
сирия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр перенджиев, война в сирии, эль-хасаке, министерство обороны сша, башар асад, сирия, сша, безопасность, в мире

"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии

08:00 11.08.2020 (обновлено: 08:05 11.08.2020)
106322
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Нападения на военные базы и патрули, ракетные обстрелы и подрывы фугасов на пути следования колонн — военнослужащим армии США становится неуютно в Сирии. Причем удары наносят не только террористические группировки. РИА Новости разбиралось, кто еще недоволен американским присутствием в Арабской Республике.

Со всех сторон

На днях ракетной атаке подверглась незаконная военная база США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Здесь, в шестидесяти километрах к югу от города Эль-Хасака американцы оборудовали аэродром для приема ударных и транспортных вертолетов и самолетов. По данным сирийских СМИ, напали на базу неизвестные вооруженные формирования.
Американцев в Сирии в последние месяцы постоянно обстреливают, они несут потери. Особенно уязвимы для атак "неизвестных" мобильные патрули. Так, в конце мая колонну автомобилей с военнослужащими армии США и бойцами группировки "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор атаковал отряд, вооруженный автоматами, пулеметами и гранатами. Трое американцев и пятеро членов СДС получили ранения.
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В апреле произошла целая серия нападений в провинции Эль-Хасаке. В частности, бронеавтомобиль "Хаммер", который перевозил американских военных и членов СДС, “неизвестные лица” обстреляли неподалеку от деревни Рувейшид. Несколько человек были ранены. В результате похожего инцидента в Дейр-эз-Зоре погибли офицер армии США и бойцы СДС. А после еще одной атаки двое военнослужащих пропали без вести — их судьба неясна до сих пор.
© AP Photo / Hussein MallaАмериканский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
© AP Photo / Hussein Malla
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
Зачастую на пути патрулей срабатывают взрывные устройства. Так, в июле автомобильная колонна подорвалась в поселении Сабха в той же провинции Дейр-эз-Зор. Порой атакуют смертники на заминированных автомобилях. Наиболее крупные потери американцы понесли в январе прошлого года: в Манбидже на севере Сирии смертник подорвал фугас рядом с пешим патрулем: погибли два солдата, сотрудник Минобороны США и боец-наемник.
В Пентагоне же упорно отрицают большинство сообщений о нападениях в Сирии, называя их фейками.
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия

Борьба за ресурсы

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с РИА Новости отметил, что атаковать американские военные объекты и патрули могут местные племена, оказавшиеся под оккупацией США и их союзников.
"Это арабы, проживающие на востоке и северо-востоке Сирии, — пояснил Лямин. — Сейчас они фактически под властью курдов, поддерживаемых американцами. Естественно, люди недовольны, они категорически против нынешнего положения вещей, считая, что регион должен контролировать Дамаск. Поэтому и случаются волнения".
Причем эти племена зачастую довольно хорошо вооружены и обучены.
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"В стране уже много лет идет гражданская война, оружия на руках у населения предостаточно, — подчеркнул Лямин. — И не только стрелкового. Есть и минометы, и тяжелые пулеметы, даже легкие 107-миллиметровые системы залпового огня китайского или арабского производства, которые очень распространены в Сирии и Ираке".
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев считает, что нападения на американских военных могут быть частью внутрикоалиционной борьбы за ресурсы Сирии.
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
"Это фактически схватка между самими грабителями, — уточняет он. — С одной стороны, есть Пентагон, а с другой — различные финансово-промышленные группы, которые лоббируют интересы частных военных компаний, могут вооружать тех же самых террористов".
Пентагон, по его словам, тоже не самостоятельная сила в сирийской игре, а представляет определенные группы в США. Подобные скрытые удары свидетельствуют об усилении борьбы за полезные ископаемые Сирии.
"Если бы атаковала сирийская армия, Пентагон сразу же это признал бы, — добавляет Перенджиев. — Но когда говорят "неизвестные отряды", то просто не хотят засвечивать тайную, внутреннюю войну. При этом, я уверен, американцам хорошо известно, от кого им прилетело”.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в сирийской провинции Идлиб
Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в сирийской провинции Идлиб

Народный гнев

Еще одна опасность, нависшая над американцами, — народное сопротивление, главная цель которого, как говорил президент страны Башар Асад, — освободить сирийские территории от иностранной оккупации. А поводов для недовольства американцами хватает.
В июне жители города Тель-Абъяд в провинции Хасеке устроили пикет на пограничном переходе, пытаясь не допустить незаконный вывоз своей пшеницы. Накануне инцидента МИД Сирии заявил, что протурецкие боевики и союзные США бандформирования неоднократно сжигали поля пшеницы и других зерновых культур для дестабилизации ситуации в государстве. Военное командование США и их союзники целенаправленно усложняют гуманитарную ситуацию на севере Сирии, чтобы настроить население против официальных властей.
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Часто по вине американцев гибнут мирные жители. В мае солдаты США застрелили водителя автомобиля в провинции Дейр-эз-Зор — машина якобы свернула с главной автотрассы рядом с нефтяным месторождением "Коннико". Военные посчитали это угрозой и открыли огонь на поражение.
А в феврале на блокпосту неподалеку от города Камышлы сирийские военнослужащие остановили колонну армии США, следовавшую по несогласованному маршруту. Американцы спровоцировали конфликт с местными жителями. В результате солдаты начали беспорядочно стрелять по гражданским. Тогда погиб 14-летний Фейсал Халид Мухаммад, еще один человек был ранен. Урегулировать инцидент удалось только после вмешательства российских военных, которые вывели автоколонну к пункту базирования.
© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
906158132118
Обсудить 17
РоссияАлександр ПеренджиевВойна в СирииЭль-ХасакеМинистерство обороны СШАБашар АсадСирияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Правильно народ поступает чем больше будет мертвых амэриканцев тем быстрее уберутся эти аккупанты с Сирии тем быстрее наступит мир в этой стране так должны поступать и в Ираке чтобы земля горела под ногами амэриканских аккупантов
11 августа, 09:53
ISIg Sap
22211202
Валите американцы домой. Ваше "величие", рушится на глазах изумлённой публики)))).
11 августа, 10:27
Егор Панкратов
196121104
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