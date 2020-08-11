Театр Маяковского откроет новый сезон в сентябре

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Сбор труппы и открытие 98-го сезона Театра Маяковского состоятся 2 сентября, сообщили РИА новости в пресс-службе театра.

На сборе труппы художественный руководитель Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис по традиции расскажет о планах на сезон. Известно, что первыми премьерами станут "Дикарка" по пьесе Островского и Соловьева в постановке Юрия Иоффе, намеченная на 26 сентября, и запланированный на октябрь спектакль "Семейный альбом" Бернхарда, который будет ставить Карбаускис.

Новый сезон откроется премьерой - спектаклем "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова в постановке Анатолия Шульева.

В ближайшие месяцы зрителей в театре будут рассаживать в шахматном порядке, вход будет возможен только в маске и перчатках, в здании установят санитайзеры.