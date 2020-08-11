https://ria.ru/20200811/1575595296.html
Театр Маяковского откроет новый сезон в сентябре
Сбор труппы и открытие 98-го сезона Театра Маяковского состоятся 2 сентября, сообщили РИА новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T13:00
2020-08-11T13:00
культура
театр
новости культуры
московский театр им. маяковского
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, московский театр им. маяковского
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Сбор труппы и открытие 98-го сезона Театра Маяковского состоятся 2 сентября, сообщили РИА новости в пресс-службе театра.
На сборе труппы художественный руководитель Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис по традиции расскажет о планах на сезон. Известно, что первыми премьерами станут "Дикарка" по пьесе Островского и Соловьева в постановке Юрия Иоффе, намеченная на 26 сентября, и запланированный на октябрь спектакль "Семейный альбом" Бернхарда, который будет ставить Карбаускис.
Новый сезон откроется премьерой - спектаклем "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова в постановке Анатолия Шульева.
В ближайшие месяцы зрителей в театре будут рассаживать в шахматном порядке, вход будет возможен только в маске и перчатках, в здании установят санитайзеры.
Продажа билетов на сентябрь уже открыта: до 12 августа при покупке билетов на официальном сайте театра зрителей ждет 10-процентная скидка на посещение всех спектаклей по промокоду "маяковка98".