На раскопках в Турции обнаружили уникальную восьмиугольную церковь

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На раскопках в древнем турецком городе Тиане (южная Каппадокия), расположенном на святом христианском паломническом пути в провинции Нигде, археологи нашли 1600-летнюю восьмиугольную церковь, На раскопках в древнем турецком городе Тиане (южная Каппадокия), расположенном на святом христианском паломническом пути в провинции Нигде, археологи нашли 1600-летнюю восьмиугольную церковь, сообщает Hurriyet Daily News.

"Обнаруженное строение — единственный пример подобной конструкции в Каппадокии.", — прокомментировал руководитель раскопок академик Осман Доганай.

Ученый рассказал, что в этом же месте, также были найдены монеты, которые, как полагают исследователи, относятся примерно к IV-му веку нашей эры.

По словам Доганая, акведуки, бассейн и римские бани, обнаруженные ранее в этих местах, имели важное значение для жителей Тианы, история которого началась четыре тысячи лет назад. Академик пояснил, что город всегда населяло большое количество людей благодаря удачному расположению.

Тиана стоит в устье горного перевала Киликийские Ворота (Кюлек-Богазы), который соединяет Центральную Анатолию с бассейном Месопотамии и побережьем Средиземного моря