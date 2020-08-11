https://ria.ru/20200811/1575591533.html
На раскопках в Турции обнаружили уникальную восьмиугольную церковь
На раскопках в древнем турецком городе Тиане (южная Каппадокия), расположенном на святом христианском паломническом пути в провинции Нигде, археологи нашли... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T05:43
2020-08-11T05:43
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
На раскопках в древнем турецком городе Тиане (южная Каппадокия), расположенном на святом христианском паломническом пути в провинции Нигде, археологи нашли 1600-летнюю восьмиугольную церковь, сообщает
Hurriyet Daily News.
"Обнаруженное строение — единственный пример подобной конструкции в Каппадокии.", — прокомментировал руководитель раскопок академик Осман Доганай.
Ученый рассказал, что в этом же месте, также были найдены монеты, которые, как полагают исследователи, относятся примерно к IV-му веку нашей эры.
По словам Доганая, акведуки, бассейн и римские бани, обнаруженные ранее в этих местах, имели важное значение для жителей Тианы, история которого началась четыре тысячи лет назад. Академик пояснил, что город всегда населяло большое количество людей благодаря удачному расположению.
Тиана стоит в устье горного перевала Киликийские Ворота (Кюлек-Богазы), который соединяет Центральную Анатолию с бассейном Месопотамии и побережьем Средиземного моря
.
И хотя в этих местах в хорошем состоянии сохранились древние памятники культуры и родился философ и математик Аполлоний Тианский, древний город, расположенный недалеко от нынешнего района Кемерхисар, посещает мало туристов.