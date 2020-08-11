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Надежность деталей международного реактора ITER проверят ученые из Томска
Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработают программы для неразрушающего контроля сварных соединений в термоядерном реакторе ИТЭР... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T07:48
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университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет

Надежность деталей международного реактора ITER проверят ученые из Томска

03:00 11.08.2020 (обновлено: 07:48 11.08.2020)
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CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory / Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)
CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory /
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработают программы для неразрушающего контроля сварных соединений в термоядерном реакторе ИТЭР (ITER), признанного самым масштабным международным проектом в области энергетики, сообщила пресс-службе вуза.
ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor) — проект международного экспериментального термоядерного реактора, сборка которого началась в конце июля на юге Франции. Цель проекта — продемонстрировать на практике возможность выработки энергии с помощью управляемого термоядерного синтеза. Новый источник энергии будет более экологичным и безопасным, чем углеводороды и уран.
Над созданием ИТЭР работают специалисты из России, Евросоюза, США, Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. Россия разрабатывает и поставляет оборудование для основных систем ИТЭР.
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Ряд устройств для диагностики параметров плазмы в реакторе выполняет Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН). Детали этих устройств имеют сварные соединения, и чтобы использовать их в условиях реактора, качество и надежность швов, по словам ученых, должно быть проверено с высочайшей точностью.
Специалисты ТПУ будут разрабатывать методики для их контроля.

"ИТЭР — это ядерный объект, здесь предъявляются серьезнейшие требования к качеству и безопасности всех используемых систем. В частности, необходим стопроцентный контроль всех сварных швов на деталях. ТПУ как раз решает такую важную научно-техническую задачу — контроль швов с помощью ультразвука", — рассказал РИА Новости советник дирекции ИЯФ СО РАН, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Александр Бурдаков.

Сами устройства и детали, которые предстоит проверить с помощью методик томских ученых, отличаются крупными габаритами. Это делает крайне неудобным другие методы неразрушающего контроля, например, с помощью рентгеновского излучения, сообщили исследователи.
Возможности ультразвука позволяют работать с крупными объектами. Ультразвуковые волны проходят сквозь объект и взаимодействуют с его внутренней структурой, данные взаимодействия отражаются на обратной волне. По ним специалисты могут судить о наличии в шве скрытых дефектов и их характеристиках.
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"Это будет уже второй проект для ИТЭР, в котором участвуют специалисты ТПУ. Ранее мы создали ультразвуковой томограф для контроля деталей первой стенки реактора, он не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Сейчас он находится в стадии опытной эксплуатации на площадке заказчика — в НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова", — сообщил директор Инженерной школы неразрушающего контроля ТПУ Дмитрий Седнев.
Предыдущий проект продемонстрировал международным экспертам, что приборы и методы для контроля, которые предлагает Томский политех, применимы для ИТЭР и обеспечивают необходимый уровень контроля качества, считает Дмитрий Седнев.
"В первую очередь, мы должны предложить ИЯФ СО РАН методику, как контролировать сварные соединения разрабатываемых устройств, чтобы сами устройства можно было безопасно эксплуатировать", — рассказал он РИА Новости.
ТПУ должен представить заказчику свои методики и программы для ультразвукового контроля в ноябре 2020 года.
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