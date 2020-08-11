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Процедура выборов в сенат Египта
Согласно действующей редакции Конституции Египта (2014) парламент страны является двухпалатным и состоит из сената (верхняя палата) и палаты представителей... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T02:02
египет
справки
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египет, справки

Процедура выборов в сенат Египта

02:02 11.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкКаир
Каир
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Согласно действующей редакции Конституции Египта (2014) парламент страны является двухпалатным и состоит из сената (верхняя палата) и палаты представителей (нижняя палата). Сенат состоит из не менее 180 членов. Срок полномочий сената составляет пять лет.
Выборы проводятся в течение 60 дней, предшествующих окончанию срока предыдущего состава верхней палаты парламента.
В 2020 году выборы в сенат пройдут впервые с момента роспуска Совета шуры (верхней палаты парламента) в 2013 году. Конституция 2014 года предусматривала однопалатный парламент, но поправки к Конституции, принятые в 2019 году, ввели сенат. В начале 2020 года был принят закон, регулирующий его работу и формирование.
Согласно Закону о сенате (2020) две трети его членов избираются прямым тайным голосованием (по партийным спискам и в индивидуальном порядке), а оставшуюся треть назначает президент республики. Женщинам выделяется не менее 10% от общего числа мест в верхней палате.
В 2020 году будет избрано 300 членов сената.
Согласно закону, 100 индивидуальных кандидатов будут избраны в 27 округах (по числу провинций), при этом количество сенаторов будет зависеть от размера и населения округа. В наиболее густонаселенных округах, таких как Каир, будет избрано 10 независимых членов.
Для выборов сенаторов по партийным спискам Египет разделен на четыре округа по географическому принципу. В двух округах, объединяющих северные и южные провинции, будут избраны по 35 представителей, в том числе по семь женщин. В округах, объединяющих восточные и западные провинции, – по 15 представителей, в том числе по три женщины.
Кандидатом в члены сената может быть египтянин, достигший возраста 35 лет, имеющий высшее образование и обладающий законным правом осуществлять свои гражданские и политические права. Кроме того, участвовать в выборах могут те кандидаты, которые прошли военную службу или были освобождены от нее по закону. Не могут участвовать в выборах кандидаты, лишенные членства в палате представителей.
Члены сената и палаты представителей не могут одновременно быть членами обеих палат.
Законодательно определен также перечень должностей, не совместимых с членством в парламенте (статья 12 закона о сенате).
Каждый избирательный список должен содержать количество кандидатов, равное числу, требуемому для избрания в конкретном округе, а также равное ему количество резервных кандидатов.
Кандидат должен предоставить документы с раскрытием финансовой информации о себе и семье, а также квитанцию о депозите в размере от 10 до 35 тысяч египетских фунтов, в зависимости от того, является ли он независимым кандидатом или баллотируется по партийному списку.
Индивидуальные кандидаты должный указать партийную принадлежность, если таковая имеется. Законодательство предусматривает создание политических альянсов.
В 2020 году при прохождении регистрации кандидатам в сенат необходимо иметь документ, подтверждающий отсутствие COVID-19.
Избирательным правом обладают граждане Египта, достигшие 18 лет и обладающие всеми политическими правами.
Офицеры вооруженных сил, находящиеся на службе или в отставке, не могут участвовать в выборах, если они не получат предварительного одобрения Высшего совета вооруженных сил (СКАФ).
В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране были отменены агитационные мероприятия, за исключением активности в социальных сетях.
В день выборов избиратель приходит на участок для голосования и предъявляет члену избирательной комиссии удостоверение личности. Он получает два бюллетеня, заполняет их, затем складывает и опускает в соответствующие избирательные урны. В одном бюллетене он должен указать то количество индивидуальных кандидатов, которое равно количеству мест от соответствующей провинции. В другом – проголосовать за список партии. После этого он вписывает свое имя в список избирателей или оставляет отпечаток большого пальца, и покидает участок.
На всех избирательных участках должны соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование.
Граждане Египта, проживающие за рубежом, могут проголосовать по почте. Для этого им необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Национальной избирательной комиссии: ввести номер избирателя, а затем заполнить заявку, указав все необходимые личные данные. После этого каждому избирателю выдается секретный номер.
В день выбора избиратель вводит на сайте Национальной избирательной комиссии секретный код и получает доступ к избирательным бюллетеням, которые избиратели могут распечатать. Сделав свой выбор, избиратель помещает заполненные бюллетени в конверт.
Избиратель должен также распечатать и заполнить заявление об участии в выборах.
Заявление, а также копию национального паспорта или копию паспорта с видом на жительство необходимо поместить в другой конверт и запечатать. Избиратели с двойным гражданством должны приложить копию своего заграничного паспорта.
После этого избиратель отправляет документы экспресс-почтой в дипломатическое представительство Египта в стране, в которой он находится.
Индивидуальный кандидат считается избранным, если за него проголосовало более 50% избирателей. В случае если ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур. При этом число кандидатов, допущенных к участию во втором туре, должно в два раза превышать количество мест.
Партийные списки также должны набрать абсолютное большинство голосов. Победивший партийный список получает все места в парламенте, закрепленные за округом. Если ни один из списков не получает абсолютного большинства, проводится второй тур с участием двух партийных списков, набравших наибольшее число голосов в первом туре.
Если в округе баллотировался только один индивидуальный кандидат, то он считается избранным, если набрал не менее 5% голосов избирателей. В противном случае проводятся повторные выборы. Данное правило действует и в отношении единственного партийного списка.
После объявления результатов выборов и до начала первой сессии президент Египта должен назначить одну треть членов сената. Эти кандидаты должны соответствовать требованиям необходимым для участия в выборах в верхнюю палату. При этом президент не должен назначать лиц с однопартийной принадлежностью, что приведет к смене парламентского большинства в парламенте. Также президент не может назначить члена партии, к которой он сам принадлежал до вступления в должность, а также кандидата, баллотировавшегося в сенат, но проигравшего выборы.
В 2020 году выборы в сенат пройдут в Египте с 11 по 12 августа. Граждане страны, проживающие за рубежом, могли проголосовать 8 и 9 августа. Повторные выборы пройдут 8-9 сентября, а окончательные результаты будут объявлены 16 сентября.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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