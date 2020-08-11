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https://ria.ru/20200811/1575584249.html
СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
Only Murders in the Building" ("В здании только убийцы"), сообщает Deadline. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T05:41
культура
селена гомес
кино и сериалы
новости культуры
стив мартин
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
селена гомес, кино и сериалы, новости культуры, стив мартин

СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале

04:39 11.08.2020 (обновлено: 05:41 11.08.2020)
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© AFP 2020 / Tibrina Hobson, Noam GalaiАмериканская певица Селена Гомес и американский актер Стив Мартин
Американская певица Селена Гомес и американский актер Стив Мартин
© AFP 2020 / Tibrina Hobson, Noam Galai
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. СМИ узнали, певица Селена Гомес снимется вместе с актерами Стивом Мартином и Мартином Шортом в новом комедийном сериале платформы Hulu "Only Murders in the Building" ("В здании только убийцы"), сообщает Deadline.
По информации издания, исполнительница хита "Boyfriend" будет продюсировать проект вместе с ними, а также Джоном Хофманом и создателями шоу "Это мы" — Дэном Фогельманом и Джесс Розенталь.
Американская певица Селена Гомес
5 августа, 17:54Культура
В Сети появились первые кадры кулинарного шоу Селены Гомес
В сериале, основанном на идее Стива Мартина, расскажут о трех незнакомцах, которые обожают разгадывать разные преступления. Однако внезапно они оказываются втянуты в одно из них.
Руководитель отдела оригинальных проектов Hulu Крейг Эрвич рассказал, что в шоу будет "несколько сюрпризов". Но остальные подробности, в том числе дату выхода, пока не раскрывают.
Этот сериал — не единственный проект, над которым работает актриса. Так, 13 августа на платформе HBO Max выйдет ее кулинарное шоу Selena + Chef.
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КультураСелена ГомесКино и сериалыНовости культурыСтив Мартин
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05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
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04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
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