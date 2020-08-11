СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. СМИ узнали, певица "Only Murders in the Building" ("В здании только убийцы"), СМИ узнали, певица Селена Гомес снимется вместе с актерами Стивом Мартином и Мартином Шортом в новом комедийном сериале платформы HuluOnly Murders in the Building" ("В здании только убийцы"), сообщает Deadline.

По информации издания, исполнительница хита "Boyfriend" будет продюсировать проект вместе с ними, а также Джоном Хофманом и создателями шоу "Это мы" — Дэном Фогельманом и Джесс Розенталь.

В сериале, основанном на идее Стива Мартина, расскажут о трех незнакомцах, которые обожают разгадывать разные преступления. Однако внезапно они оказываются втянуты в одно из них.

Руководитель отдела оригинальных проектов Hulu Крейг Эрвич рассказал, что в шоу будет "несколько сюрпризов". Но остальные подробности, в том числе дату выхода, пока не раскрывают.