https://ria.ru/20200811/1575584249.html
СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
Only Murders in the Building" ("В здании только убийцы"), сообщает Deadline. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T04:39
2020-08-11T05:41
культура
селена гомес
кино и сериалы
новости культуры
стив мартин
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https://ria.ru/20200805/1575398777.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селена гомес, кино и сериалы, новости культуры, стив мартин
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
СМИ узнали, певица Селена Гомес
снимется вместе с актерами Стивом Мартином
и Мартином Шортом в новом комедийном сериале платформы Hulu "
Only Murders in the Building" ("В здании только убийцы"), сообщает
Deadline.
По информации издания, исполнительница хита "Boyfriend" будет продюсировать проект вместе с ними, а также Джоном Хофманом и создателями шоу "Это мы" — Дэном Фогельманом и Джесс Розенталь.
В сериале, основанном на идее Стива Мартина, расскажут о трех незнакомцах, которые обожают разгадывать разные преступления. Однако внезапно они оказываются втянуты в одно из них.
Руководитель отдела оригинальных проектов Hulu Крейг Эрвич рассказал, что в шоу будет "несколько сюрпризов". Но остальные подробности, в том числе дату выхода, пока не раскрывают.
Этот сериал — не единственный проект, над которым работает актриса. Так, 13 августа на платформе HBO Max выйдет ее кулинарное шоу Selena + Chef.