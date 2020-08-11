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Metallica разместила в Сети кадры первой репетиции с начала пандемии
Участники американской рок-группы Metallica разместили на YouTube кадры одной из своих первых репетиций с начала пандемии коронавируса, сообщает NME. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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самоизоляция, коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, metallica, youtube

Metallica разместила в Сети кадры первой репетиции с начала пандемии

03:34 11.08.2020
63
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Участники американской рок-группы Metallica разместили на YouTube кадры одной из своих первых репетиций с начала пандемии коронавируса, сообщает NME.
По информации издания, в течение последних нескольких месяцев музыканты поддерживали связь и работали над новыми песнями. Однако из-за ограничений, связанных с самоизоляцией, не могли собраться вместе.
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Теперь рокеры в коротких клипах рассказали и показали фанатам, как снова вернулись в студию. В одном из роликов музыканты играют трек "Creeping Death" из их альбома Ride The Lightning, вышедшего в 1984-м году.
Барабанщик Ларс Ульрих, гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо не забыли надеть маски, а вот фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд предпочел одному из главных средств защиты от COVID-19 ковбойскую шляпу.
Позже в твиттер-аккаунте группы появилась расширенная версия этой репетиции. В подписи к видео участники намекнули, что готовятся к выступлению на шоу теле- и радиоведущего Говарда Стерна. Когда они появятся у него в эфире — пока неизвестно.
Ранее в этом году группа Metallica подтвердила, что с начала пандемии начала работать над новым материалом.
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