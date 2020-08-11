Metallica разместила в Сети кадры первой репетиции с начала пандемии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Участники американской рок-группы Участники американской рок-группы Metallica разместили на YouTube кадры одной из своих первых репетиций с начала пандемии коронавируса, сообщает NME.

По информации издания, в течение последних нескольких месяцев музыканты поддерживали связь и работали над новыми песнями. Однако из-за ограничений, связанных с самоизоляцией, не могли собраться вместе.

Теперь рокеры в коротких клипах рассказали и показали фанатам, как снова вернулись в студию. В одном из роликов музыканты играют трек "Creeping Death" из их альбома Ride The Lightning, вышедшего в 1984-м году.

Барабанщик Ларс Ульрих, гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо не забыли надеть маски, а вот фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд предпочел одному из главных средств защиты от COVID-19 ковбойскую шляпу.

What the hell is going on at HQ?! pic.twitter.com/B401TQ1qjS — Metallica (@Metallica) August 7, 2020

Позже в твиттер-аккаунте группы появилась расширенная версия этой репетиции. В подписи к видео участники намекнули, что готовятся к выступлению на шоу теле- и радиоведущего Говарда Стерна. Когда они появятся у него в эфире — пока неизвестно.