https://ria.ru/20200811/1575580184.html
Metallica разместила в Сети кадры первой репетиции с начала пандемии
Участники американской рок-группы Metallica разместили на YouTube кадры одной из своих первых репетиций с начала пандемии коронавируса, сообщает NME. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:34
2020-08-11T03:34
культура
самоизоляция
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
metallica
youtube
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, metallica, youtube
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Участники американской рок-группы Metallica
разместили на YouTube кадры одной из своих первых репетиций с начала пандемии коронавируса, сообщает
NME.
По информации издания, в течение последних нескольких месяцев музыканты поддерживали связь и работали над новыми песнями. Однако из-за ограничений, связанных с самоизоляцией, не могли собраться вместе.
Теперь рокеры в коротких клипах рассказали и показали фанатам, как снова вернулись в студию. В одном из роликов музыканты играют трек "Creeping Death" из их альбома Ride The Lightning, вышедшего в 1984-м году.
Барабанщик Ларс Ульрих, гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо не забыли надеть маски, а вот фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд предпочел одному из главных средств защиты от COVID-19 ковбойскую шляпу.
Позже в твиттер-аккаунте группы появилась расширенная версия этой репетиции. В подписи к видео участники намекнули, что готовятся к выступлению на шоу теле- и радиоведущего Говарда Стерна. Когда они появятся у него в эфире — пока неизвестно.
Ранее в этом году группа Metallica подтвердила, что с начала пандемии начала работать над новым материалом.