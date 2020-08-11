Приложение "Где фермер?" поможет пермякам найти натуральные продукты

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Пермском крае купить качественные натуральные продукты станет проще: для жителей запустили мобильное приложение "Где фермер?". Интерактивная карта фермерских хозяйств Прикамья позволит не выходя из дома узнавать, где находится ближайшая ферма, как до нее доехать, какую продукцию можно приобрести и как связаться с продавцом, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"Маленьким фермерским хозяйствам бывает сложно продать весь объем производимой продукции, у которой короткий срок реализации, а у многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо. Поэтому принято решение создать приложение, которое поможет в комплексе решить заботы двух сторон", — отметил исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.