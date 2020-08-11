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Приложение "Где фермер?" поможет пермякам найти натуральные продукты
В Пермском крае купить качественные натуральные продукты станет проще: для жителей запустили мобильное приложение "Где фермер?". Интерактивная карта фермерских... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:17
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РИА Новости
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353
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хорошие новости, пермский край

Приложение "Где фермер?" поможет пермякам найти натуральные продукты

08:00 11.08.2020 (обновлено: 10:17 11.08.2020)
649
© Алексей СухоруковСыр одного из фермерских хозяйств
Сыр одного из фермерских хозяйств
© Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Пермском крае купить качественные натуральные продукты станет проще: для жителей запустили мобильное приложение "Где фермер?". Интерактивная карта фермерских хозяйств Прикамья позволит не выходя из дома узнавать, где находится ближайшая ферма, как до нее доехать, какую продукцию можно приобрести и как связаться с продавцом, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
"Маленьким фермерским хозяйствам бывает сложно продать весь объем производимой продукции, у которой короткий срок реализации, а у многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо. Поэтому принято решение создать приложение, которое поможет в комплексе решить заботы двух сторон", — отметил исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
Жители региона могут не сомневаться в качестве продукции: в приложение попадут только аккредитованные Минсельхозом фермеры. Выбрать лучшего поставщика поможет рейтинг, составленный на основании отзывов покупателей. Воспользоваться мобильным приложением жители Прикамья смогут уже в сентябре.
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