https://ria.ru/20200811/1575497342.html
Приложение "Где фермер?" поможет пермякам найти натуральные продукты
В Пермском крае купить качественные натуральные продукты станет проще: для жителей запустили мобильное приложение "Где фермер?". Интерактивная карта фермерских... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:00
2020-08-11T10:17
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пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, пермский край
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Пермском крае купить качественные натуральные продукты станет проще: для жителей запустили мобильное приложение "Где фермер?". Интерактивная карта фермерских хозяйств Прикамья позволит не выходя из дома узнавать, где находится ближайшая ферма, как до нее доехать, какую продукцию можно приобрести и как связаться с продавцом, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
"Маленьким фермерским хозяйствам бывает сложно продать весь объем производимой продукции, у которой короткий срок реализации, а у многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо. Поэтому принято решение создать приложение, которое поможет в комплексе решить заботы двух сторон", — отметил исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
Жители региона могут не сомневаться в качестве продукции: в приложение попадут только аккредитованные Минсельхозом фермеры. Выбрать лучшего поставщика поможет рейтинг, составленный на основании отзывов покупателей. Воспользоваться мобильным приложением жители Прикамья смогут уже в сентябре.