Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
Русские Гималаи на термальном курорте. Отпуск в Кабардино-Балкарии
Искупаться в термальных источниках, погулять по тропам у Эльбруса и даже забраться на него, сделать селфи на фоне необычных водопадов, пообедать у Голубых озер... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T08:07
гид
куда поехать
эльбрус
фото - туризм
маршруты - туризм
чегем
туризм
туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033645_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5cfc08f47e1d00a36b21b28ca81959c8.jpg
эльбрус
чегем
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033645_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5cfc08f47e1d00a36b21b28ca81959c8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033645_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_18ced708186ea551f2fe00ca864af13f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575033645_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b286d68ae2f6900d5d33e8a79511713.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гид, куда поехать, эльбрус, фото - туризм, маршруты - туризм, чегем, туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), фото

Русские Гималаи на термальном курорте. Отпуск в Кабардино-Балкарии

08:00 11.08.2020 (обновлено: 08:07 11.08.2020)
8374
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Искупаться в термальных источниках, погулять по тропам у Эльбруса и даже забраться на него, сделать селфи на фоне необычных водопадов, пообедать у Голубых озер и приобрести на память раковину возрастом в миллион лет — в Кабардино-Балкарии определенно есть чем заняться. К тому же республика успешно справляется с эпидемией коронавируса: в регионе минимум заболевших. Какие места посетить в предгорьях Кавказа — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

"Прогнозы по общему турпотоку пока не делаем, но число гостей радует. К нам едут со всей страны", — сообщили в Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии.

В последнее время путешественники чаще выбирают менее комфортный отдых и больше интересуются природными объектами.

Туристы в ауле Верхняя Балкария в Кабардино-Балкарии
1 из 12

"Прогнозы по общему турпотоку пока не делаем, но число гостей радует. К нам едут со всей страны", — сообщили в Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии.

В последнее время путешественники чаще выбирают менее комфортный отдых и больше интересуются природными объектами.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Вместе с Подмосковьем и Карачаево-Черкесией республика входит в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19. В конце июля здесь открылись кафе, рестораны, салоны красоты.

Но "ковидные" ограничения еще действуют. Так, в массовых мероприятиях могут участвовать не более 50 человек, а жителям и туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски или респираторы.

Туристы в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
2 из 12

Вместе с Подмосковьем и Карачаево-Черкесией республика входит в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19. В конце июля здесь открылись кафе, рестораны, салоны красоты.

Но "ковидные" ограничения еще действуют. Так, в массовых мероприятиях могут участвовать не более 50 человек, а жителям и туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски или респираторы.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

"Туристов много — и на автомобилях, и на мотоциклах. В июле были из Перми, Москвы, Самары, Смоленска, Ахтубинска, Реутова", — подтверждает гид Аслан Иванов.

По данным Минкурортов, в первом полугодии турпоток был в два раза ниже, чем год назад. "Хотим к концу декабря догнать показатели 2019-го. Надеемся, поможет продление летнего и раннее открытие зимнего сезонов", — отметили в ведомстве.

Туристы фотографируются на развалинах Аланского поселения 10 века в ауле Верхняя Балкария в Кабардино-Балкарии
3 из 12

"Туристов много — и на автомобилях, и на мотоциклах. В июле были из Перми, Москвы, Самары, Смоленска, Ахтубинска, Реутова", — подтверждает гид Аслан Иванов.

По данным Минкурортов, в первом полугодии турпоток был в два раза ниже, чем год назад. "Хотим к концу декабря догнать показатели 2019-го. Надеемся, поможет продление летнего и раннее открытие зимнего сезонов", — отметили в ведомстве.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В республику приезжают два типа туристов: одни — за оздоровлением, другие — за спортом и экстримом.

Первые отправляются в санатории пить "Нарзан", принимать лечебные ванны, делать грязевые обертывания и спа-процедуры.

Люди купаются на Аушигерских термальных источниках в Кабардино-Балкарии
4 из 12

В республику приезжают два типа туристов: одни — за оздоровлением, другие — за спортом и экстримом.

Первые отправляются в санатории пить "Нарзан", принимать лечебные ванны, делать грязевые обертывания и спа-процедуры.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанк

Других отдыхающих интересует Приэльбрусье. Летом здесь занимаются трекингом, зимой — катаются на горных лыжах.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии
5 из 12

Других отдыхающих интересует Приэльбрусье. Летом здесь занимаются трекингом, зимой — катаются на горных лыжах.

© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Эльбрус, который входит в великую семерку высочайших пиков, выбирают профессионалы. Их манит знаменитая Безенгийская стена, она же — Русские Гималаи.

Тринадцатикилометровый горный массив — самый высокий участок Главного Кавказского хребта. Над ледником Безенги (около пяти тысяч метров над уровнем моря), образуя "стену", выстроились десять вершин, где и проложены маршруты пятой и шестой категории сложности. Для справки: уровень 6Б получают самые трудные для покорения тропы.

Группа альпинистов на пути восхождения на Эльбрус
6 из 12

Эльбрус, который входит в великую семерку высочайших пиков, выбирают профессионалы. Их манит знаменитая Безенгийская стена, она же — Русские Гималаи.

Тринадцатикилометровый горный массив — самый высокий участок Главного Кавказского хребта. Над ледником Безенги (около пяти тысяч метров над уровнем моря), образуя "стену", выстроились десять вершин, где и проложены маршруты пятой и шестой категории сложности. Для справки: уровень 6Б получают самые трудные для покорения тропы.

© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Горы могут и лечить: после мегаполиса дают возможность перезагрузки.

Искателям нетронутой природы гид Александр Педан советует съездить в высокогорные заповедники — например, на джипах в сторону Грузии.

Развалины Аланского поселения 10 века в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
7 из 12

Горы могут и лечить: после мегаполиса дают возможность перезагрузки.

Искателям нетронутой природы гид Александр Педан советует съездить в высокогорные заповедники — например, на джипах в сторону Грузии.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В 55 километрах от столицы республики Нальчика — еще одна природная достопримечательность. Это Чегемские, или Плачущие, водопады на реках Каяарты, Сакал-Туп и Адайсу, текущих в полноводную Чегем.

Здесь три уступа: малый (Адай-Су — "девичья коса"), большой (Су-Аузу — "вода из горла") и главный. Это целая группа каскадов. Часть воды падает с высоты в 50-60 метров, другая — испаряется мелкими каплями.

Туристы около Чегемских водопадов в Кабардино-Балкарии
8 из 12

В 55 километрах от столицы республики Нальчика — еще одна природная достопримечательность. Это Чегемские, или Плачущие, водопады на реках Каяарты, Сакал-Туп и Адайсу, текущих в полноводную Чегем.

Здесь три уступа: малый (Адай-Су — "девичья коса"), большой (Су-Аузу — "вода из горла") и главный. Это целая группа каскадов. Часть воды падает с высоты в 50-60 метров, другая — испаряется мелкими каплями.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В тридцати километрах от Нальчика — пять Голубых карстовых озер.

Нижнее считают глубочайшим подобным водоемом Европы и вторым в России после Байкала. Точное расстояние до дна пока не определили: одни эксперты называют 279 метров, другие — 368. Жак-Ив Кусто, изучавший водоем, тоже не вычислил глубину.

Местные называют озеро "гнилым": из-за сероводорода оно пахнет тухлыми яйцами.

Туристы около Нижнего Голубого озера в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
9 из 12

В тридцати километрах от Нальчика — пять Голубых карстовых озер.

Нижнее считают глубочайшим подобным водоемом Европы и вторым в России после Байкала. Точное расстояние до дна пока не определили: одни эксперты называют 279 метров, другие — 368. Жак-Ив Кусто, изучавший водоем, тоже не вычислил глубину.

Местные называют озеро "гнилым": из-за сероводорода оно пахнет тухлыми яйцами.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Сухое озеро относится к Голубым. Его глубина — всего пять метров, оно находится в карстовой шахте с отвесными стенами почти в 200 метров. По преданию, раньше тут был большой водоем с чистой водой, но однажды "горы содрогнулись" и он исчез.

Три других озера тоже заслуживают внимания туристов, в том числе благодаря инфраструктуре: кафе, ресторанам и сувенирным лавкам.

Отдыхающие около Нижнего Голубого озера в Кабардино-Балкарии
10 из 12

Сухое озеро относится к Голубым. Его глубина — всего пять метров, оно находится в карстовой шахте с отвесными стенами почти в 200 метров. По преданию, раньше тут был большой водоем с чистой водой, но однажды "горы содрогнулись" и он исчез.

Три других озера тоже заслуживают внимания туристов, в том числе благодаря инфраструктуре: кафе, ресторанам и сувенирным лавкам.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В Нальчике стоит посетить знаменитый парк культуры и отдыха — Атажукинский сад в курортной зоне. Здесь есть парк аттракционов, зоопарк, канатная дорога, детские городки, рестораны с блюдами национальной кухни.

В выходные на площади Абхазии работает фермерская ярмарка. Поклонники гастротуризма могут купить вкуснейшую баранину, овощи, фрукты, айран, высокогорный чабанский сыр, говорит Александр Педан.

Туристы покупают сладости в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии
11 из 12

В Нальчике стоит посетить знаменитый парк культуры и отдыха — Атажукинский сад в курортной зоне. Здесь есть парк аттракционов, зоопарк, канатная дорога, детские городки, рестораны с блюдами национальной кухни.

В выходные на площади Абхазии работает фермерская ярмарка. Поклонники гастротуризма могут купить вкуснейшую баранину, овощи, фрукты, айран, высокогорный чабанский сыр, говорит Александр Педан.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В качестве сувениров путешественники привозят из Кабардино-Балкарии вязаные вещи, папахи, мед с пасеки, горный сбор для чая, рассказывает Аслан Иванов. Некоторые приобретают аммониты — окаменелые моллюски возрастом в сотни миллионов лет. Они появились здесь в древности, когда, как считается, на территории Кавказа простирался океан Тетис.

Мужчина на горной пасеке в Чегемском ущелье в Кабардино-Балкарии
12 из 12

В качестве сувениров путешественники привозят из Кабардино-Балкарии вязаные вещи, папахи, мед с пасеки, горный сбор для чая, рассказывает Аслан Иванов. Некоторые приобретают аммониты — окаменелые моллюски возрастом в сотни миллионов лет. Они появились здесь в древности, когда, как считается, на территории Кавказа простирался океан Тетис.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
12652236
ТуризмГидкуда поехатьЭльбрусФото - ТуризмМаршруты - ТуризмЧегемТуризмКабардино-Балкарская Республика (КБР)
Рекомендуем
Сыр одного из фермерских хозяйств
Приложение "Где фермер?" поможет пермякам найти натуральные продукты
Студенты летней карьерной школы Правительства Москвы
Участники "Летней карьерной школы" пройдут стажировку в мэрии Москвы
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
Кадр из фильма Бросок кобры 2
На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев
Участник столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
"Государство утратило дееспособность". Спасет ли Ливан революция
Семья Мартин
Три мясные туши, два мешка молока. Бюджет и правила в многодетной семье
Кошка на балконе жилого дома
Назван простейший способ избежать заражения коронавирусом
Подкаст Это надолго: как отучить ребёнка материться?
Подкаст "Это надолго": как отучить ребёнка материться?
LIVE: Пленарное заседание «Охрана и укрепление здоровья населения Российской Федерации в условиях новых вызовов»
Пленарное заседание форума "Здоровье нации — основа процветания России"
Осмотр перед выпиской добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от COVID-19
Запад переживает за "путинских подопытных свинок"
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп назвал неожиданную "причину" завершения Второй мировой войны
Шашлык
Названы способы снизить вред шашлыка
Первая в мире вакцина от коронавируса
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Мужчина едет на велосипеде в Казани
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп отреагировал на заявления Болтона о Путине и американской разведке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Шотландии охотник за сокровищами нашел клад возрастом в три тысячи лет
05:25После разлива нефтепродуктов в реку в Приамурье возбудили уголовное дело
05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
05:08Глюкоза объяснила свои слова об "украинском Крыме"
04:46В хабаровском аэропорту провели эвакуацию после сообщения о "минировании"
04:08Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
03:59Врач назвала самые полезные блюда на завтрак
03:47В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай
03:28Эксперт рассказал, как не допустить кражи денег через QR-код
03:07Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
02:48Раскрыты детали ДТП, устроенного актером Ширвиндтом
02:45Диетолог научила отличать благородную плесень от опасной
02:40Эксперт рассказал, как могут ограбить в интернет-магазине
02:25В Human Rights Watch призвали ООН изучить случаи насилия в Белоруссии
02:18ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
02:04Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
01:39В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
01:18Фотокор РИА Новости Питалев сообщил о возвращении из Минска в Россию
01:10Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру вице-президента
01:09Адвокат оценил шансы Ефремова избежать наказания из-за болезни
Лента новостейМолния