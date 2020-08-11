Русские Гималаи на термальном курорте. Отпуск в Кабардино-Балкарии

"Прогнозы по общему турпотоку пока не делаем, но число гостей радует. К нам едут со всей страны", — сообщили в Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии.

В последнее время путешественники чаще выбирают менее комфортный отдых и больше интересуются природными объектами.