Русские Гималаи на термальном курорте. Отпуск в Кабардино-Балкарии

"Прогнозы по общему турпотоку пока не делаем, но число гостей радует. К нам едут со всей страны", — сообщили в Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии.
В последнее время путешественники чаще выбирают менее комфортный отдых и больше интересуются природными объектами.
"Прогнозы по общему турпотоку пока не делаем, но число гостей радует. К нам едут со всей страны", — сообщили в Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии.
В последнее время путешественники чаще выбирают менее комфортный отдых и больше интересуются природными объектами.
Вместе с Подмосковьем и Карачаево-Черкесией республика входит в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19. В конце июля здесь открылись кафе, рестораны, салоны красоты.
Но "ковидные" ограничения еще действуют. Так, в массовых мероприятиях могут участвовать не более 50 человек, а жителям и туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски или респираторы.
Вместе с Подмосковьем и Карачаево-Черкесией республика входит в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19. В конце июля здесь открылись кафе, рестораны, салоны красоты.
Но "ковидные" ограничения еще действуют. Так, в массовых мероприятиях могут участвовать не более 50 человек, а жителям и туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски или респираторы.
"Туристов много — и на автомобилях, и на мотоциклах. В июле были из Перми, Москвы, Самары, Смоленска, Ахтубинска, Реутова", — подтверждает гид Аслан Иванов.
По данным Минкурортов, в первом полугодии турпоток был в два раза ниже, чем год назад. "Хотим к концу декабря догнать показатели 2019-го. Надеемся, поможет продление летнего и раннее открытие зимнего сезонов", — отметили в ведомстве.
"Туристов много — и на автомобилях, и на мотоциклах. В июле были из Перми, Москвы, Самары, Смоленска, Ахтубинска, Реутова", — подтверждает гид Аслан Иванов.
По данным Минкурортов, в первом полугодии турпоток был в два раза ниже, чем год назад. "Хотим к концу декабря догнать показатели 2019-го. Надеемся, поможет продление летнего и раннее открытие зимнего сезонов", — отметили в ведомстве.
В республику приезжают два типа туристов: одни — за оздоровлением, другие — за спортом и экстримом.
Первые отправляются в санатории пить "Нарзан", принимать лечебные ванны, делать грязевые обертывания и спа-процедуры.
В республику приезжают два типа туристов: одни — за оздоровлением, другие — за спортом и экстримом.
Первые отправляются в санатории пить "Нарзан", принимать лечебные ванны, делать грязевые обертывания и спа-процедуры.
Других отдыхающих интересует Приэльбрусье. Летом здесь занимаются трекингом, зимой — катаются на горных лыжах.
Других отдыхающих интересует Приэльбрусье. Летом здесь занимаются трекингом, зимой — катаются на горных лыжах.
Эльбрус, который входит в великую семерку высочайших пиков, выбирают профессионалы. Их манит знаменитая Безенгийская стена, она же — Русские Гималаи.
Тринадцатикилометровый горный массив — самый высокий участок Главного Кавказского хребта. Над ледником Безенги (около пяти тысяч метров над уровнем моря), образуя "стену", выстроились десять вершин, где и проложены маршруты пятой и шестой категории сложности. Для справки: уровень 6Б получают самые трудные для покорения тропы.
Эльбрус, который входит в великую семерку высочайших пиков, выбирают профессионалы. Их манит знаменитая Безенгийская стена, она же — Русские Гималаи.
Тринадцатикилометровый горный массив — самый высокий участок Главного Кавказского хребта. Над ледником Безенги (около пяти тысяч метров над уровнем моря), образуя "стену", выстроились десять вершин, где и проложены маршруты пятой и шестой категории сложности. Для справки: уровень 6Б получают самые трудные для покорения тропы.
Горы могут и лечить: после мегаполиса дают возможность перезагрузки.
Искателям нетронутой природы гид Александр Педан советует съездить в высокогорные заповедники — например, на джипах в сторону Грузии.
Горы могут и лечить: после мегаполиса дают возможность перезагрузки.
Искателям нетронутой природы гид Александр Педан советует съездить в высокогорные заповедники — например, на джипах в сторону Грузии.
В 55 километрах от столицы республики Нальчика — еще одна природная достопримечательность. Это Чегемские, или Плачущие, водопады на реках Каяарты, Сакал-Туп и Адайсу, текущих в полноводную Чегем.
Здесь три уступа: малый (Адай-Су — "девичья коса"), большой (Су-Аузу — "вода из горла") и главный. Это целая группа каскадов. Часть воды падает с высоты в 50-60 метров, другая — испаряется мелкими каплями.
В 55 километрах от столицы республики Нальчика — еще одна природная достопримечательность. Это Чегемские, или Плачущие, водопады на реках Каяарты, Сакал-Туп и Адайсу, текущих в полноводную Чегем.
Здесь три уступа: малый (Адай-Су — "девичья коса"), большой (Су-Аузу — "вода из горла") и главный. Это целая группа каскадов. Часть воды падает с высоты в 50-60 метров, другая — испаряется мелкими каплями.
В тридцати километрах от Нальчика — пять Голубых карстовых озер.
Нижнее считают глубочайшим подобным водоемом Европы и вторым в России после Байкала. Точное расстояние до дна пока не определили: одни эксперты называют 279 метров, другие — 368. Жак-Ив Кусто, изучавший водоем, тоже не вычислил глубину.
Местные называют озеро "гнилым": из-за сероводорода оно пахнет тухлыми яйцами.
В тридцати километрах от Нальчика — пять Голубых карстовых озер.
Нижнее считают глубочайшим подобным водоемом Европы и вторым в России после Байкала. Точное расстояние до дна пока не определили: одни эксперты называют 279 метров, другие — 368. Жак-Ив Кусто, изучавший водоем, тоже не вычислил глубину.
Местные называют озеро "гнилым": из-за сероводорода оно пахнет тухлыми яйцами.
Сухое озеро относится к Голубым. Его глубина — всего пять метров, оно находится в карстовой шахте с отвесными стенами почти в 200 метров. По преданию, раньше тут был большой водоем с чистой водой, но однажды "горы содрогнулись" и он исчез.
Три других озера тоже заслуживают внимания туристов, в том числе благодаря инфраструктуре: кафе, ресторанам и сувенирным лавкам.
Сухое озеро относится к Голубым. Его глубина — всего пять метров, оно находится в карстовой шахте с отвесными стенами почти в 200 метров. По преданию, раньше тут был большой водоем с чистой водой, но однажды "горы содрогнулись" и он исчез.
Три других озера тоже заслуживают внимания туристов, в том числе благодаря инфраструктуре: кафе, ресторанам и сувенирным лавкам.
В Нальчике стоит посетить знаменитый парк культуры и отдыха — Атажукинский сад в курортной зоне. Здесь есть парк аттракционов, зоопарк, канатная дорога, детские городки, рестораны с блюдами национальной кухни.
В выходные на площади Абхазии работает фермерская ярмарка. Поклонники гастротуризма могут купить вкуснейшую баранину, овощи, фрукты, айран, высокогорный чабанский сыр, говорит Александр Педан.
В Нальчике стоит посетить знаменитый парк культуры и отдыха — Атажукинский сад в курортной зоне. Здесь есть парк аттракционов, зоопарк, канатная дорога, детские городки, рестораны с блюдами национальной кухни.
В выходные на площади Абхазии работает фермерская ярмарка. Поклонники гастротуризма могут купить вкуснейшую баранину, овощи, фрукты, айран, высокогорный чабанский сыр, говорит Александр Педан.
В качестве сувениров путешественники привозят из Кабардино-Балкарии вязаные вещи, папахи, мед с пасеки, горный сбор для чая, рассказывает Аслан Иванов. Некоторые приобретают аммониты — окаменелые моллюски возрастом в сотни миллионов лет. Они появились здесь в древности, когда, как считается, на территории Кавказа простирался океан Тетис.
В качестве сувениров путешественники привозят из Кабардино-Балкарии вязаные вещи, папахи, мед с пасеки, горный сбор для чая, рассказывает Аслан Иванов. Некоторые приобретают аммониты — окаменелые моллюски возрастом в сотни миллионов лет. Они появились здесь в древности, когда, как считается, на территории Кавказа простирался океан Тетис.