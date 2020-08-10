https://ria.ru/20200810/1575635079.html
В Подмосковье более 940 тысяч детей пойдут в школы 1 сентября
Более 940 тысяч детей, среди которых 110 тысяч первоклассников, пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:50
2020-08-11T12:52
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Более 940 тысяч детей, среди которых 110 тысяч первоклассников, пойдут в школы Московской области
1 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В этом году в подмосковные школы пойдут 942 тысячи детей, из которых 110 тысяч – в первый класс", - говорится в сообщении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
подчеркнул, что дети, родители и педагогический коллектив должны быть проинформированы о новых стандартах безопасности, введенных в регионе с целью недопущения распространения коронавируса.
"Наша задача - максимально подготовиться к линейкам, к учебному процессу. Каждый год в наши школы идет на 5% больше детей, в этом году - плюс 38 тысяч. В 1 класс отправятся 110 тысяч ребятишек, в прошлом году было 105 тысяч. Мы активно строим и школы, и детские сады", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Все школы Подмосковья должны быть обеспечены бесконтактными градусниками, дезинфицирующими средствами, запасом средств индивидуальной защиты, приборами для обеззараживания воздуха, уточнили в пресс-службе главы региона. В связи с новыми правилами безопасности, потоки учащихся будут разделены за счет использования нескольких входов, формирования графика прибытия с интервалами в 10-15 минут или одного урока.
"Также должен быть "утренний фильтр" для сотрудников и детей. Отдельные требования к организации питания - увеличение дистанции между столами и индивидуальный график для класса… Дополнительно в Московской области до начала учебного года проведут тестирование всех учителей, а с сентября поликлиники будут информировать школы о болеющих детях", - рассказали в пресс-службе.