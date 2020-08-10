В Подмосковье более 940 тысяч детей пойдут в школы 1 сентября

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 940 тысяч детей, среди которых 110 тысяч первоклассников, пойдут в школы Более 940 тысяч детей, среди которых 110 тысяч первоклассников, пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году в подмосковные школы пойдут 942 тысячи детей, из которых 110 тысяч – в первый класс", - говорится в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что дети, родители и педагогический коллектив должны быть проинформированы о новых стандартах безопасности, введенных в регионе с целью недопущения распространения коронавируса.

"Наша задача - максимально подготовиться к линейкам, к учебному процессу. Каждый год в наши школы идет на 5% больше детей, в этом году - плюс 38 тысяч. В 1 класс отправятся 110 тысяч ребятишек, в прошлом году было 105 тысяч. Мы активно строим и школы, и детские сады", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

Все школы Подмосковья должны быть обеспечены бесконтактными градусниками, дезинфицирующими средствами, запасом средств индивидуальной защиты, приборами для обеззараживания воздуха, уточнили в пресс-службе главы региона. В связи с новыми правилами безопасности, потоки учащихся будут разделены за счет использования нескольких входов, формирования графика прибытия с интервалами в 10-15 минут или одного урока.