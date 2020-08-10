Журналист Пегов рассказал подробности своего задержания в Минске

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Журналист Семен Пегов, говоря о подробностях своего задержания в Минске, отметил, что руководство МВД Белоруссии и российское посольство приняли непосредственное участие в его освобождении, с ним сейчас находятся журналисты Daily Storm и его оператор Владислав Зиздок, которого также отпустили.

"Ну вот ребята здесь из Daily Storm и мой оператор Владислав Зиздок… Ребята тоже в безопасности, рядом сидят. И готовимся кушать. Оказалось, что мы с ним (оператором - ред.) находились в одном СИЗО, но на разных этажах. И в самый последний момент, когда мы готовились уже уезжать, позвонили как раз представители МВД и сообщили, что наш оператор Владислав Зиздок тоже находится здесь", - рассказал Пегов в эфире " Соловьев LIVE ".

Говоря о подробностях задержания, Пегов отметил, что в определенный момент он потерял сознание. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов в автозаке вели себя "крайне достойно", "нашли точки соприкосновения".

"Я был с GoPro, записывал стендап. Я, честно говоря, не готов утверждать на 100%, с какой стороны прилетело, потому что я находился между ОМОНом и между протестующими... Мы знаем, что руководство МВД Белоруссии на самом деле приняло непосредственное (участие) в том, чтобы нас как можно быстрее освободить", - добавил Пегов, уточнив, что посольство также делало для этого все возможное.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега Максим Солопов из "Медузы". Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко в разговоре с РИА Новости отметила, что издание не может связаться с Солоповым.

RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly, они не выходят на связь уже сутки, отметил телеканал. Также был задержан российский журналиста Семен Пегов, позже его отпустили.

В понедельник Sputnik Беларусь сообщил о задержании своего корреспондента Евгения Олейника. По данным агентства, его избили после ночных беспорядков в Минске. Позже Олейник сообщил РИА Новости, что его освободили, и рассказал, как его избивали силовики.

Ранее главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников телеканала. Он сообщил РИА Новости, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии

В понедельник протесты и задержания возобновились.