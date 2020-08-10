https://ria.ru/20200810/1575614132.html
В Минске прогремели взрывы
В районе универсама "Рига" в Минске прогремело не меньше пяти взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Они сопровождались вспышками. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:40
2020-08-11T00:16
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Alexey Markun
Значит провокацию готовила давно. Батька не просто так нервничал. Белорусы, не ведитесь на провокации, не участвуйте в этом абсурде. Смена Батьки Вам счастья не добавит, а вот разруху принесет.
267
Владимир Евграфыч
А мне кажется, что это Россия устроила.
126
17
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613962_0:28:639:387_1400x0_80_0_0_21e14470f7f2b02863b2af0b4a12d88b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире