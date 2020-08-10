В Минске прогремели взрывы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В районе универсама "Рига" в Минске прогремело не меньше пяти взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Они сопровождались вспышками.

По данным агентства Sputnik Беларусь , там же звучат выстрелы.

Ранее сообщалось, что протестующие начали возводить в этом районе баррикады. Журналисты отмечали, что демонстрантов на улице очень много.

К месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади направилась колонна грузовиков внутренних войск, оттуда уезжают экипажи скорой помощи и автозаки с задержанными.

Силовики применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.