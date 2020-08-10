https://ria.ru/20200810/1575614030.html
Колонна внутренних войск проследовала к месту столкновений в Минске
Колонна грузовиков внутренних войск проследовала к месту столкновений с митингующими на Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:38
2020-08-10T23:43
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Акция протеста на Пушкинской площади в Минске
Акция протеста на Пушкинской площади в Минске
2020-08-10T23:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире