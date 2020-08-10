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На Филиппинах проведут испытания российской вакцины от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов провести клинические испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах в августе, заявил генеральный директор фонда РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
родриго дутерте
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
филиппины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, родриго дутерте, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, филиппины, в мире

На Филиппинах проведут испытания российской вакцины от COVID-19

23:34 10.08.2020 (обновлено: 23:49 10.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов провести клинические испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах в августе, заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, комментируя выступление президента Филиппин Родриго Дутерте.
"Филиппины являются одной из важных стран — партнеров России по вакцине от коронавируса, РФПИ готов проводить клинические испытания на Филиппинах уже в августе", — заявил Дмитриев, которого цитирует фонд.
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Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что надеется на получение бесплатных российских вакцин против коронавируса, сообщил телеканал CNN Philippines. Кроме того, как сообщает телеканал, Дутерте сообщил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным, сколько вакцин против коронавируса будет поставлено на Филиппины и как будут проходить клинические испытания.
По сообщению филиппинского издания Inquirer, президент Филиппин выразил готовность первым испытать на себе российскую вакцину против COVID-19.
РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работают над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Они начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая — 20 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРодриго ДутертеКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийФилиппиныВ мире
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