На Филиппинах проведут испытания российской вакцины от COVID-19

"Филиппины являются одной из важных стран — партнеров России по вакцине от коронавируса, РФПИ готов проводить клинические испытания на Филиппинах уже в августе", — заявил Дмитриев, которого цитирует фонд.

РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работают над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Они начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая — 20 июля.