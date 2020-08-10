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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575613578.html
Протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров в Минске
Протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров возле универсама "Рига" в Минске, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-11T01:22
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
В стране, 80% населения которой поддерживают президента такой фигни ни когда бы не произошло.
76
что то мне это напоминает..привет от незалежной!?
65
31
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Минск: У ТЦ "Рига" можно увидеть баррикады, оставленные после разгона протестующих
Вот что происходит возле универсама "Рига" в Минске, где разогнали протестующих.
2020-08-10T23:21
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60
белоруссия, в мире

Протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров в Минске

23:21 10.08.2020 (обновлено: 01:22 11.08.2020)
7301
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров возле универсама "Рига" в Минске, передает Sputnik Беларусь.
Слышны сирены скорой помощи. Отмечается, что демонстрантов на улице очень много. Милиция начала вытеснять людей во дворы.
Протесты в Белоруссии
Вчера, 14:54
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
Ранее сообщалось, что в белорусской столице и в Бресте силовики начали стрелять в митингующих резиновыми пулями, они также применяют светошумовые гранаты.
Массовые несанкционированные акции в белорусских городах продолжаются второй день. Накануне в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
717257547
Обсудить 31
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В стране, 80% населения которой поддерживают президента такой фигни ни когда бы не произошло.
10 августа, 23:27
chigraz
28110541
что то мне это напоминает..привет от незалежной!?
10 августа, 23:26
Сильвестр Сталлоне
49311110
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