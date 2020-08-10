https://ria.ru/20200810/1575613578.html
Протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров в Минске
Протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров возле универсама "Рига" в Минске, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:21
2020-08-11T01:22
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
chigraz
В стране, 80% населения которой поддерживают президента такой фигни ни когда бы не произошло.
76
Сильвестр Сталлоне
что то мне это напоминает..привет от незалежной!?
65
31
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Минск: У ТЦ "Рига" можно увидеть баррикады, оставленные после разгона протестующих
Вот что происходит возле универсама "Рига" в Минске, где разогнали протестующих.
2020-08-10T23:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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белоруссия, в мире