Протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров в Минске

Слышны сирены скорой помощи. Отмечается, что демонстрантов на улице очень много. Милиция начала вытеснять людей во дворы.

Ранее сообщалось, что в белорусской столице и в Бресте силовики начали стрелять в митингующих резиновыми пулями, они также применяют светошумовые гранаты.

Массовые несанкционированные акции в белорусских городах продолжаются второй день. Накануне в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.