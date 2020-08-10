Эксперт объяснил решение Словакии выслать российских дипломатов

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Словакия, высылая из страны российских дипломатов, подчеркивает свой проамериканский курс, высылка сотрудников дипмиссии РФ могла быть просьбой из Вашингтона и желанием Братиславы вслед за Чехией обозначить лояльность США, заявил РИА Новости эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Артем Куреев.
МИД Словакии ранее подтвердил высылку из страны трех российских дипломатов, сообщило агентство Рейтер. В свою очередь агентство Блумберг написало, что трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже. В МИД России, комментируя высылку дипломатов из Словакии, заявили, что на это последует зеркальный ответ.
Эксперт напомнил, что в первое десятилетие XXI века Словакия проводила один из наиболее пророссийских политических курсов в Европе. "Так, словаки голосовали против европейских резолюций по России во время операции "Принуждение к миру" в Южной Осетии, активно развивали сотрудничество с Москвой. Словацкие лидеры традиционно посещали памятные мероприятия, такие как 60- и 65-летие Победы. Однако в 2014 году ситуация изменилась", - отметил Куреев.
"Братислава, поддержав антироссийские санкции в связи с воссоединением России с Крымом, стала отказываться от сотрудничества с Москвой. Последний лидер страны Зузана Чапутова открыто заявляет, что полностью поддерживает санкции. Праздничные мероприятия 2020 года в честь дня Победы словацкая верхушка проигнорировала. По сути Чапутова и ее окружение прилагают все усилия, чтобы подчеркнуть свой прозападный, проамериканский курс", - заявил эксперт.
По его мнению, "не факт, что в ноте российскому МИД должны быть изложены какие-то в меру веские причины высылки". "Возможно, это была просьба из Вашингтона, впрочем, вероятно и желание Братиславы вслед за Чехией обозначить лояльность Белому дому самостоятельно. Ну а повод можно придумать и растиражировать в СМИ, а также размыто расписать в ноте о высылке. …Если бы дипломатов поймали на чем-то действительно предосудительном, их бы не просто высылали, в антироссийских СМИ поднялся бы огромный скандал", - отметил политолог.
По ситуации со шпионажем в Словакии, по мнению Куреева, остается много вопросов. "Братислава - тихий городок в сердце центральной Европы - со времен конца холодной войны стал излюбленным местом рандеву представителей спецслужб с гражданами третьих стран. Однако едва ли эти встречи представляли угрозу национальной безопасности Словакии", - указал эксперт.