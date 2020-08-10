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Эксперт объяснил решение Словакии выслать российских дипломатов
Словакия, высылая из страны российских дипломатов, подчеркивает свой проамериканский курс, высылка сотрудников дипмиссии РФ могла быть просьбой из Вашингтона и... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:18
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РИА Новости
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россия, словакия, сша, в мире

Эксперт объяснил решение Словакии выслать российских дипломатов

23:15 10.08.2020 (обновлено: 23:18 10.08.2020)
1479
© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу
© Фото : Pixabay / danielavaskova
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Словакия, высылая из страны российских дипломатов, подчеркивает свой проамериканский курс, высылка сотрудников дипмиссии РФ могла быть просьбой из Вашингтона и желанием Братиславы вслед за Чехией обозначить лояльность США, заявил РИА Новости эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Артем Куреев.
МИД Словакии ранее подтвердил высылку из страны трех российских дипломатов, сообщило агентство Рейтер. В свою очередь агентство Блумберг написало, что трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже. В МИД России, комментируя высылку дипломатов из Словакии, заявили, что на это последует зеркальный ответ.
Братислава
Вчера, 20:45
МИД пообещал зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии
Эксперт напомнил, что в первое десятилетие XXI века Словакия проводила один из наиболее пророссийских политических курсов в Европе. "Так, словаки голосовали против европейских резолюций по России во время операции "Принуждение к миру" в Южной Осетии, активно развивали сотрудничество с Москвой. Словацкие лидеры традиционно посещали памятные мероприятия, такие как 60- и 65-летие Победы. Однако в 2014 году ситуация изменилась", - отметил Куреев.
"Братислава, поддержав антироссийские санкции в связи с воссоединением России с Крымом, стала отказываться от сотрудничества с Москвой. Последний лидер страны Зузана Чапутова открыто заявляет, что полностью поддерживает санкции. Праздничные мероприятия 2020 года в честь дня Победы словацкая верхушка проигнорировала. По сути Чапутова и ее окружение прилагают все усилия, чтобы подчеркнуть свой прозападный, проамериканский курс", - заявил эксперт.
По его мнению, "не факт, что в ноте российскому МИД должны быть изложены какие-то в меру веские причины высылки". "Возможно, это была просьба из Вашингтона, впрочем, вероятно и желание Братиславы вслед за Чехией обозначить лояльность Белому дому самостоятельно. Ну а повод можно придумать и растиражировать в СМИ, а также размыто расписать в ноте о высылке. …Если бы дипломатов поймали на чем-то действительно предосудительном, их бы не просто высылали, в антироссийских СМИ поднялся бы огромный скандал", - отметил политолог.
По ситуации со шпионажем в Словакии, по мнению Куреева, остается много вопросов. "Братислава - тихий городок в сердце центральной Европы - со времен конца холодной войны стал излюбленным местом рандеву представителей спецслужб с гражданами третьих стран. Однако едва ли эти встречи представляли угрозу национальной безопасности Словакии", - указал эксперт.
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
4414625
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