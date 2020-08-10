Эксперт объяснил решение Словакии выслать российских дипломатов

По его мнению, "не факт, что в ноте российскому МИД должны быть изложены какие-то в меру веские причины высылки". "Возможно, это была просьба из Вашингтона, впрочем, вероятно и желание Братиславы вслед за Чехией обозначить лояльность Белому дому самостоятельно. Ну а повод можно придумать и растиражировать в СМИ, а также размыто расписать в ноте о высылке. …Если бы дипломатов поймали на чем-то действительно предосудительном, их бы не просто высылали, в антироссийских СМИ поднялся бы огромный скандал", - отметил политолог.