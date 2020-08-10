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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575613138.html
Милиция перекрыла въезд в центр Минска
Посты ГАИ установлены на ряде минских улиц, они препятствуют проезду машин в центр белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:08
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575612532_0:0:638:360_1400x0_80_0_0_b42258f28a6463336a5b37af886e7268.jpg
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РИА Новости
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353
60
минск, белоруссия, в мире

Милиция перекрыла въезд в центр Минска

23:08 10.08.2020
1375
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСтолкновения в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Столкновения в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Посты ГАИ установлены на ряде минских улиц, они препятствуют проезду машин в центр белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, перекрыт главный проспект Минска – проспект Независимости. Экипажи ГАИ распределены через небольшое расстояние уже начиная от Национальной библиотеки. По информации одного из сотрудников ГАИ, такие посты, которые не дают автомобилистам выехать с прилегающих улиц на проспект, стоят "как минимум" до площади Победы в центре города. Автомобилисты в знак своего недовольства массово сигналят. На улице Якубы Колоса, которая идет параллельно проспекту Независимости, образовалась внушительная очередь из автомобилистов и мотоциклистов. Они постоянно сигналят, машут руками в окна автомобилей, из некоторых машин звучат песни Виктора Цоя "Перемен" и композиция "Стены рухнут", которая являлась титульной песней на митингах кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Кроме того, перекрыты подъезды к еще одной крупной улице белорусской столицы – проспекту Победителей. На всех примыкающих улицах стоят сотрудники ГАИ, которые препятствуют проезду по проспекту в центр города. На одной из улиц проезд заблокирован двумя грузовиками с надписью "Техпомощь". На многих из этих участков собираются пробки, автомобилисты сигналят. На самом проспекте на ряде участков стоят цепочки из сотрудников ОМОН в полной экипировке, которые не дают прохожим сосредотачиваться в большие группы.
Пешеходы на этих улицах поддерживают сигналящих автомобилистов одобряющими возгласами и аплодисментами. Некоторые из них стоят с поднятыми вверх руками и показывают знак "виктория", другие поднимают вверх мобильные телефоны с включенными фонариками.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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