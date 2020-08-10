Милиция перекрыла въезд в центр Минска

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Посты ГАИ установлены на ряде минских улиц, они препятствуют проезду машин в центр белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, перекрыт главный проспект Минска – проспект Независимости. Экипажи ГАИ распределены через небольшое расстояние уже начиная от Национальной библиотеки. По информации одного из сотрудников ГАИ, такие посты, которые не дают автомобилистам выехать с прилегающих улиц на проспект, стоят "как минимум" до площади Победы в центре города. Автомобилисты в знак своего недовольства массово сигналят. На улице Якубы Колоса, которая идет параллельно проспекту Независимости, образовалась внушительная очередь из автомобилистов и мотоциклистов. Они постоянно сигналят, машут руками в окна автомобилей, из некоторых машин звучат песни Виктора Цоя "Перемен" и композиция "Стены рухнут", которая являлась титульной песней на митингах кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Кроме того, перекрыты подъезды к еще одной крупной улице белорусской столицы – проспекту Победителей. На всех примыкающих улицах стоят сотрудники ГАИ, которые препятствуют проезду по проспекту в центр города. На одной из улиц проезд заблокирован двумя грузовиками с надписью "Техпомощь". На многих из этих участков собираются пробки, автомобилисты сигналят. На самом проспекте на ряде участков стоят цепочки из сотрудников ОМОН в полной экипировке, которые не дают прохожим сосредотачиваться в большие группы.
Пешеходы на этих улицах поддерживают сигналящих автомобилистов одобряющими возгласами и аплодисментами. Некоторые из них стоят с поднятыми вверх руками и показывают знак "виктория", другие поднимают вверх мобильные телефоны с включенными фонариками.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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