Милиция перекрыла въезд в центр Минска

Пешеходы на этих улицах поддерживают сигналящих автомобилистов одобряющими возгласами и аплодисментами. Некоторые из них стоят с поднятыми вверх руками и показывают знак "виктория", другие поднимают вверх мобильные телефоны с включенными фонариками.