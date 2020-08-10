Госдеп осудил применение насилия против протестующих в Минске

ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. США осуждают продолжающееся в Белоруссии насилие в отношении демонстрантов, призывают Минск уважать права граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и отпустить задержанных, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"США глубоко обеспокоены тем, как были проведены президентские выборы в Белоруссии 9 августа, которые были несвободными и несправедливыми", - говорится в заявлении Помпео, распространённом госдепартаментом.
"Мы призываем белорусское правительство уважать права белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и отпустить тех, кто был ошибочно задержан. Мы осуждаем продолжающееся насилие в отношении демонстрантов и задержание тех, кто поддерживает оппозицию, а также блокировку интернет-ресурсов, чтобы ограничить возможность для граждан Белоруссии обмениваться информацией о выборах и демонстрациях", - подчеркнул Помпео.
По его словам, "правительство Белоруссии должно на деле доказать свою приверженность демократическим процессам и уважению прав человека".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70-80% голосов и подала жалобу в ЦИК.
Вечером 9 августа в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.
В понедельник акции протеста и задержания продолжились.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии