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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575612940.html
Госдеп осудил применение насилия против протестующих в Минске
США осуждают продолжающееся в Белоруссии насилие в отношении демонстрантов, призывают Минск уважать права граждан на мирные собрания, воздержаться от применения РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
майк помпео
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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Чья бы корова мычала!
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Ну теперь вроде все причастные проснулись :)
26
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белоруссия
сша
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Жесткий разгон людей, стоявших в сцепке, в Минске
Жесткий разгон людей, стоявших в сцепке, в Минске
2020-08-10T23:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана тихановская, майк помпео, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Госдеп осудил применение насилия против протестующих в Минске

23:00 10.08.2020 (обновлено: 23:16 10.08.2020)
1284
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. США осуждают продолжающееся в Белоруссии насилие в отношении демонстрантов, призывают Минск уважать права граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и отпустить задержанных, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"США глубоко обеспокоены тем, как были проведены президентские выборы в Белоруссии 9 августа, которые были несвободными и несправедливыми", - говорится в заявлении Помпео, распространённом госдепартаментом.

"Мы призываем белорусское правительство уважать права белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и отпустить тех, кто был ошибочно задержан. Мы осуждаем продолжающееся насилие в отношении демонстрантов и задержание тех, кто поддерживает оппозицию, а также блокировку интернет-ресурсов, чтобы ограничить возможность для граждан Белоруссии обмениваться информацией о выборах и демонстрациях", - подчеркнул Помпео.

По его словам, "правительство Белоруссии должно на деле доказать свою приверженность демократическим процессам и уважению прав человека".
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Вчера, 22:10Протесты в Белоруссии
ЦИК Белоруссии ответил на сообщения об удерживании Тихановской
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70-80% голосов и подала жалобу в ЦИК.
Вечером 9 августа в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.
В понедельник акции протеста и задержания продолжились.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
182900766
Обсудить 16
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМайк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Чья бы корова мычала!
10 августа, 23:04
virshych
5730001
Ну теперь вроде все причастные проснулись :)
10 августа, 23:01
ASAlex Smolov
2140001
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