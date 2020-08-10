Госдеп осудил применение насилия против протестующих в Минске

"Мы призываем белорусское правительство уважать права белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и отпустить тех, кто был ошибочно задержан. Мы осуждаем продолжающееся насилие в отношении демонстрантов и задержание тех, кто поддерживает оппозицию, а также блокировку интернет-ресурсов, чтобы ограничить возможность для граждан Белоруссии обмениваться информацией о выборах и демонстрациях", - подчеркнул Помпео.