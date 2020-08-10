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Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон
Мошенники разработали новую схему кражи средств с банковских карт — с помощью QR-кодов. Об этом рассказал в сюжете Первый канал. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:22
россия
технологии
общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155147/27/1551472798_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dddeeccc7c14f45b8f7e8e6cccb0482f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, технологии, общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон

23:00 10.08.2020 (обновлено: 23:22 10.08.2020)
19714
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему кражи средств с банковских карт — с помощью QR-кодов. Об этом рассказал в сюжете Первый канал.
Одна из жертв рассказала журналистам, что ей подбросили листовку с рекламой магазина электроники, на которой было написано, что покупатель может получить скидку, отсканировав QR-код.
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"Телефон завис, <…> и в этот момент мне приходит СМС о списании всех денег с моего счета", — пожаловалась женщина.
Другой жертвой махинаций стал целый бар. Сотрудники рассказали журналистам, что решили упростить процедуру оплаты и поместили на свое меню QR-код, по которому можно рассчитаться за заказ. Мошенники наклеили свой код поверх листовки и получали деньги гостей вместо заведения.
Россиянам посоветовали пользоваться специальными приложениями, отсеивающими "подозрительные" QR-коды, проверять, не наклеен ли один на другой, или же вовсе воздержаться от сканирования вызывающих недоверие кодов.
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100424497224
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