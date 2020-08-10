Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон

Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью. Архивное фото

Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мошенники разработали новую схему кражи средств с банковских карт — с помощью QR-кодов. Об этом рассказал в сюжете Мошенники разработали новую схему кражи средств с банковских карт — с помощью QR-кодов. Об этом рассказал в сюжете Первый канал

Одна из жертв рассказала журналистам, что ей подбросили листовку с рекламой магазина электроники, на которой было написано, что покупатель может получить скидку, отсканировав QR-код.

"Телефон завис, <…> и в этот момент мне приходит СМС о списании всех денег с моего счета", — пожаловалась женщина.

Другой жертвой махинаций стал целый бар. Сотрудники рассказали журналистам, что решили упростить процедуру оплаты и поместили на свое меню QR-код, по которому можно рассчитаться за заказ. Мошенники наклеили свой код поверх листовки и получали деньги гостей вместо заведения.