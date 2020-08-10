https://ria.ru/20200810/1575612909.html
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон
Мошенники разработали новую схему кражи средств с банковских карт — с помощью QR-кодов. Об этом рассказал в сюжете Первый канал. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:00
2020-08-10T23:22
россия
технологии
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Мошенники разработали новую схему кражи средств с банковских карт — с помощью QR-кодов. Об этом рассказал в сюжете Первый канал
.
Одна из жертв рассказала журналистам, что ей подбросили листовку с рекламой магазина электроники, на которой было написано, что покупатель может получить скидку, отсканировав QR-код.
"Телефон завис, <…> и в этот момент мне приходит СМС о списании всех денег с моего счета", — пожаловалась женщина.
Другой жертвой махинаций стал целый бар. Сотрудники рассказали журналистам, что решили упростить процедуру оплаты и поместили на свое меню QR-код, по которому можно рассчитаться за заказ. Мошенники наклеили свой код поверх листовки и получали деньги гостей вместо заведения.
Россиянам посоветовали пользоваться специальными приложениями, отсеивающими "подозрительные" QR-коды, проверять, не наклеен ли один на другой, или же вовсе воздержаться от сканирования вызывающих недоверие кодов.