https://ria.ru/20200810/1575612664.html
Милиция вытеснила протестующих из центра Минска
Милиция полностью вытеснила сторонников белорусской оппозиции из центра Минска, автомобильное движение перекрыто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:49
2020-08-10T23:00
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Жесткий разгон людей, стоявших в сцепке, в Минске
Жесткий разгон людей, стоявших в сцепке, в Минске
2020-08-10T22:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире