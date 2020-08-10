https://ria.ru/20200810/1575612465.html
В Минске начались столкновения протестующих с милицией
Столкновения между протестующими и милицией идут в районе Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:41
2020-08-10T23:00
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575612241.html
Арсен Енгибаров
Свободу Беларусии от Лукашенко!
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Бабайка Иванова
Похоже на майдан, но Лукашенко не Янукович, завтра прозападники будут зализывать раны и выть на весь мир
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минск
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире