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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575612465.html
В Минске начались столкновения протестующих с милицией
Столкновения между протестующими и милицией идут в районе Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:00
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575612532_0:0:638:360_1400x0_80_0_0_b42258f28a6463336a5b37af886e7268.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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минск, белоруссия, в мире

В Минске начались столкновения протестующих с милицией

22:41 10.08.2020 (обновлено: 23:00 10.08.2020)
12589
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСтолкновения в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Столкновения в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Столкновения между протестующими и милицией идут в районе Пушкинской площади в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестках дежурят экипажи милиции. Сторонников оппозиции оттеснили из центра в район проспекта Машерова, а также Пушкинской площади, где продолжаются столкновения ОМОНа и протестующих, милиция применяет светошумовые гранаты.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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10 августа, 22:49
АЕАрсен Енгибаров
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