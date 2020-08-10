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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575612241.html
В Белоруссии силовики перепутали автобус с автозаком
Жительница Минска опубликовала в Instagram видео, на котором сотрудники ОМОНа ведут задержанного, но вместо автозака едва не сажают его в обычный пассажирский... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Ну и что? А швырять в них камнями и бутылками несмешно протестующим? Весело? Какие-то с приветом.
43
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
ОМОН перепутал городской автобус с автозаком для задержанных
ОМОН перепутал городской автобус с автозаком для задержанных
2020-08-10T22:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии силовики перепутали автобус с автозаком

22:31 10.08.2020 (обновлено: 22:56 10.08.2020)
4942
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жительница Минска опубликовала в Instagram видео, на котором сотрудники ОМОНа ведут задержанного, но вместо автозака едва не сажают его в обычный пассажирский автобус.
На кадрах видно, как двое мужчин, держащих протестующего, идут мимо остановки. Около нее стоит автобус с открытыми дверями. Силовики начали затаскивать мужчину внутрь, но потом осознали свою оплошность.
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Накануне в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В центре Минска сооружали баррикады, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате были задержаны около трех тысяч человек. Сегодня протесты возобновились, митингующих избивают резиновыми дубинками.
По последним данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и что? А швырять в них камнями и бутылками несмешно протестующим? Весело? Какие-то с приветом.
10 августа, 22:36
Оксана Щекарева
30002011
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