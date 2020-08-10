https://ria.ru/20200810/1575612241.html
В Белоруссии силовики перепутали автобус с автозаком
Жительница Минска опубликовала в Instagram видео, на котором сотрудники ОМОНа ведут задержанного, но вместо автозака едва не сажают его в обычный пассажирский... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:31
2020-08-10T22:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575600237.html
Оксана Щекарева
Ну и что? А швырять в них камнями и бутылками несмешно протестующим? Весело? Какие-то с приветом.
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2
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ОМОН перепутал городской автобус с автозаком для задержанных
ОМОН перепутал городской автобус с автозаком для задержанных
2020-08-10T22:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире