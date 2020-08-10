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Онлайн-конференция о стратегии госполитики в отношении казачества
12 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачьего генерала Виктора ВОДОЛАЦКОГО.
2020-08-10T22:19
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1575612008.jpg?1597087186
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о стратегии госполитики в отношении казачества

22:19 10.08.2020
23
12 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачьего генерала Виктора ВОДОЛАЦКОГО.
Задать вопрос

Указом Президента утверждена стратегия государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Как происходило становление российского казачества? Каковы культурные особенности этой исторически сложившейся общности? В чем состоят цели государственной политики в данной сфере?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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