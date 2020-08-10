Онлайн-конференция о стратегии госполитики в отношении казачества

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Указом Президента утверждена стратегия государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Как происходило становление российского казачества? Каковы культурные особенности этой исторически сложившейся общности? В чем состоят цели государственной политики в данной сфере?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Указом Президента утверждена стратегия государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Как происходило становление российского казачества? Каковы культурные особенности этой исторически сложившейся общности? В чем состоят цели государственной политики в данной сфере?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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