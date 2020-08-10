https://ria.ru/20200810/1575611932.html
Протесты в Белоруссии: жаркая ночь после выборов
В воскресенье по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Недовольные озвученными данными exit poll люди стали собираться в центре Минска и других белорусских городов. Силовики встретили протестующих водометами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.
2020-08-10T22:18
2020-08-10T22:18
александр лукашенко
белоруссия
выборы
видео
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протесты в Белоруссии: жаркая ночь после выборов
В воскресенье по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Недовольные озвученными данными exit poll люди стали собираться в центре Минска и других белорусских городов. Силовики встретили протестующих водометами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.
Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.
2020-08-10T22:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, александр лукашенко, белоруссия, выборы, видео
Протесты в Белоруссии: жаркая ночь после выборов
В воскресенье по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Недовольные озвученными данными exit poll люди стали собираться в центре Минска и других белорусских городов. Силовики встретили протестующих водометами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.
2020-08-10T22:18
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Протесты в Белоруссии: жаркая ночь после выборов
В воскресенье по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Недовольные озвученными данными exit poll люди стали собираться в центре Минска и других белорусских городов. Силовики встретили протестующих водометами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.