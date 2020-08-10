Протесты в Белоруссии: жаркая ночь после выборов

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В воскресенье по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Недовольные озвученными данными exit poll люди стали собираться в центре Минска и других белорусских городов. Силовики встретили протестующих водометами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.