ЦИК Белоруссии ответил на сообщения об удерживании Тихановской

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская покинула территорию ЦИК в понедельник после подачи жалобы, заявили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Тихановскую якобы удерживают в ЦИК, куда она днем в понедельник пошла для подачи жалобы по итогам выборов на высший государственный пост.

"Тихановская покинула территорию комиссии после подачи жалобы, вместе с ней был ее адвокат, который ее ждал. В 19.00 (совпадает с мск - ред.) ЦИК покинули и все сотрудники, включая председателя Лидию Ермошину . Там никого не осталось", - заявил агентству представитель Центризбиркома.

Собеседник утверждает, что появившаяся информация об удержании Тихановской - "чистый фейк". Представитель комиссии не исключает, что он вброшен в интернет для того, чтобы участники протестных акций, которые проходят в Минске после выборов президента, пошли к Дому правительства, где, в том числе, расположен ЦИК.

Между тем пресс-секретарь Тихановской, ее доверенное лицо и "объединенный штаб", лидером которого она являлась на выборах президента, для комментариев в настоящее время недоступны.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. Во вторник массовые протестные акции продолжаются в Минске и регионах республики.