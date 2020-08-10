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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575611774.html
ЦИК Белоруссии ответил на сообщения об удерживании Тихановской
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская покинула территорию ЦИК в понедельник после подачи жалобы, заявили РИА Новости в Центральной... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
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белоруссия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, цик белоруссии, минск, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии ответил на сообщения об удерживании Тихановской

22:10 10.08.2020 (обновлено: 22:25 10.08.2020)
8738
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская покинула территорию ЦИК в понедельник после подачи жалобы, заявили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Тихановскую якобы удерживают в ЦИК, куда она днем в понедельник пошла для подачи жалобы по итогам выборов на высший государственный пост.
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"Тихановская покинула территорию комиссии после подачи жалобы, вместе с ней был ее адвокат, который ее ждал. В 19.00 (совпадает с мск - ред.) ЦИК покинули и все сотрудники, включая председателя Лидию Ермошину. Там никого не осталось", - заявил агентству представитель Центризбиркома.
Собеседник утверждает, что появившаяся информация об удержании Тихановской - "чистый фейк". Представитель комиссии не исключает, что он вброшен в интернет для того, чтобы участники протестных акций, которые проходят в Минске после выборов президента, пошли к Дому правительства, где, в том числе, расположен ЦИК.
Между тем пресс-секретарь Тихановской, ее доверенное лицо и "объединенный штаб", лидером которого она являлась на выборах президента, для комментариев в настоящее время недоступны.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. Во вторник массовые протестные акции продолжаются в Минске и регионах республики.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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25213164
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что за люди, ну никак не хотят жить спокойно. Вся жизнь насыщена ложью...
10 августа, 22:16
Aaz1970
800022
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