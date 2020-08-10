https://ria.ru/20200810/1575611531.html
В Минске в ходе протестов ранили журналистку
Журналистка белорусского издания "Наша Нива" Наталья Лубневская ранена резиновой пулей в ходе протестов в Минске, ее доставили в больницу, сообщает Sputnik... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:58
2020-08-10T23:21
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613487_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f28807feb9afe709307b240a22c692ae.jpg
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Момент ранения журналистки "Нашей Нивы" в Минске
Момент ранения журналистки "Нашей Нивы" в Минске
2020-08-10T21:58
true
PT0M32S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613487_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f28807feb9afe709307b240a22c692ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613487_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_06bb796d8e6f19628a1b5f4b54a4f965.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613487_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_29cfb4f8bcb1b08f85a375f9ed1fb4b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире