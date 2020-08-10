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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575611531.html
В Минске в ходе протестов ранили журналистку
Журналистка белорусского издания "Наша Нива" Наталья Лубневская ранена резиновой пулей в ходе протестов в Минске, ее доставили в больницу, сообщает Sputnik... РИА Новости, 10.08.2020
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протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Момент ранения журналистки "Нашей Нивы" в Минске
Момент ранения журналистки "Нашей Нивы" в Минске
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минск, белоруссия, в мире

В Минске в ходе протестов ранили журналистку

21:58 10.08.2020 (обновлено: 23:21 10.08.2020)
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Журналистка белорусского издания "Наша Нива" Наталья Лубневская ранена резиновой пулей в ходе протестов в Минске, ее доставили в больницу, сообщает Sputnik Беларусь.
"Корреспондент пострадала в ходе стычки на Кальварийской. Сейчас Наталья доставлена в Больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении Sputnik Беларусь.
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О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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