В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг

Протестующие, большинство из которых люди не старше 30 лет, выстроились напротив посольства с плакатами, зажгли фонарики на смартфонах, время от времени они аплодируют и кричат "живе, Беларусь", включают песни Виктора Цоя. Проезжающие мимо автомобили приостанавливаются и сигналят, приветствуя протестующих.