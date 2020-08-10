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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575611480.html
В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
Более 100 человек собрались около посольства Белоруссии в Москве, они пришли с плакатами и красно-белыми флагами, чтобы выразить недовольство по поводу... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:22
протесты в белоруссии
россия
москва
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Гнать этих змагаров из России, чтоб аж пятки сверкали!
26
Почему их не разгоняют ?
25
6
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Акция у белорусского посольства в Москве
Акция у белорусского посольства в Москве
2020-08-10T21:56
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PT0M23S
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Москва. У белорусского посольства мужчина начал перепалку с собравшимися, те скандировали в ответ "Провокатор, уходи!" - ОМОН попросил его покинуть тротуар, тот согласился.
2020-08-10T21:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, москва, белоруссия, в мире

В Москве у посольства Белоруссии прошел митинг

21:56 10.08.2020 (обновлено: 22:22 10.08.2020)
1979
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Более 100 человек собрались около посольства Белоруссии в Москве, они пришли с плакатами и красно-белыми флагами, чтобы выразить недовольство по поводу прошедших в воскресенье президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие, большинство из которых люди не старше 30 лет, выстроились напротив посольства с плакатами, зажгли фонарики на смартфонах, время от времени они аплодируют и кричат "живе, Беларусь", включают песни Виктора Цоя. Проезжающие мимо автомобили приостанавливаются и сигналят, приветствуя протестующих.
У посольства дежурят полицейские машины, усилена охрана. Вдоль стены посольства находятся около 10 правоохранителей.
В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Протесты в БелоруссииРоссияМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Гнать этих змагаров из России, чтоб аж пятки сверкали!
10 августа, 22:12
Alex Montie
2300003
Почему их не разгоняют ?
10 августа, 22:06
ASAlex Smolov
2200003
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