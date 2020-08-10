В Бресте начались стычки, ОМОН использует светошумовые шашки

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Стычки сотрудников ОМОН и протестующих против итогов президентских выборов начались в белорусском Бресте, правоохранители применяют светошумовые шашки, сообщает Sputnik Беларусь.
По данным агентства, противостояние с силовиками началось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
"Милиция взрывает светошумовые шашки, протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Протестующие в Бресте выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Кто-то разобрал скамейки: деревянные части взяли в качестве оружия, бетонные пустили на баррикады.
В Бресте омоновцы жестят#ЖивеБеларусь pic.twitter.com/gScfgGCAP0— Александр Маркин (@markin_brk) August 10, 2020
Ранее сообщалось, что в Бресте начали задерживать протестующих, ОМОН находится на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка выборочно задерживают людей в толпе, проезжающие машины сигналят, а люди просто хлопают.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. Протесты продолжились вечером в понедельник.
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9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии