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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575611290.html
В Бресте начались стычки, ОМОН использует светошумовые шашки
Стычки сотрудников ОМОН и протестующих против итогов президентских выборов начались в белорусском Бресте, правоохранители применяют светошумовые шашки, сообщает РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:37
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
брест
в мире
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https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Скакуны2
28
Это не ОМОН, это чистые тевтонцы - щиты, дубинки, чёрные шлемы с забралами. Лично у меня в принципе нет вопросов - кому в данном случае сочувствовать.
23
3
белоруссия
брест
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613256_0:0:3115:1753_1400x0_80_0_0_a9b2c6a2c047a185300cf7f7aa8548ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, белоруссия, брест, в мире

В Бресте начались стычки, ОМОН использует светошумовые шашки

21:47 10.08.2020 (обновлено: 23:37 10.08.2020)
6257
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСиловики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Стычки сотрудников ОМОН и протестующих против итогов президентских выборов начались в белорусском Бресте, правоохранители применяют светошумовые шашки, сообщает Sputnik Беларусь.
По данным агентства, противостояние с силовиками началось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
"Милиция взрывает светошумовые шашки, протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Протестующие в Бресте выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Кто-то разобрал скамейки: деревянные части взяли в качестве оружия, бетонные пустили на баррикады.
Ранее сообщалось, что в Бресте начали задерживать протестующих, ОМОН находится на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка выборочно задерживают людей в толпе, проезжающие машины сигналят, а люди просто хлопают.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии. Протесты продолжились вечером в понедельник.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
54317424
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Скакуны2
10 августа, 21:48
ASAlex Smolov
16000111
Это не ОМОН, это чистые тевтонцы - щиты, дубинки, чёрные шлемы с забралами. Лично у меня в принципе нет вопросов - кому в данном случае сочувствовать.
10 августа, 22:21
ВПВацлав Петров
12010010
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