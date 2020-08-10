В Бресте начались стычки, ОМОН использует светошумовые шашки

По данным агентства, противостояние с силовиками началось на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

Ранее сообщалось, что в Бресте начали задерживать протестующих, ОМОН находится на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской, сотрудники правопорядка выборочно задерживают людей в толпе, проезжающие машины сигналят, а люди просто хлопают.